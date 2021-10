Berlin - Was hätte der noch alles schreiben können, hätte er länger gelebt: So seufzt man angesichts des frühen Todes der Höchstbegabten von Pergolesi über Mozart und Arriaga bis Mendelssohn. Das Werk des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns, der mit drei Jahren lesen konnte und am 16. Dezember vor hundert Jahren als 86-Jähriger starb, bietet sich hier zur Ansicht an.