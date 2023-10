Rammstein geben Tourdaten für ihre Stadiontour 2024 bekannt: Ist Berlin dabei?

Viel war im Zuge der Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann in den letzten Monaten gar über eine Auflösung von Rammstein spekuliert worden. Doch danach sieht es zurzeit so gar nicht aus. Im Gegenteil: Nachdem Rammstein am gestrigen Dienstagvormittag auf ihren Social-Media-Kanälen ihre Fans bereits auf eine geplante Europa-Stadiontournee für 2024 aufmerksam gemacht hatten, haben sie inzwischen auch die zugehörigen Termine samt Spielstätten publik gemacht. 18 Daten in zwölf Ländern.

Los geht’s nach derzeitig bekannter Planung am 11. Mai 2024 in Prag. Tourfinale wäre am 26. und 27. Juli 2024 in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Weitere Konzerte in Deutschland stehen für den 15. und 16. Mai 2024 in Dresden an. Berlin steht, anders als von vielen Fans erhofft, erst mal nicht auf dem Tourkalender der Ost-Berliner Neue-Deutsche-Härte-Band.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zudem führt die Tour Rammstein ins serbische Belgrad, nach Athen (hier ist die Konzert-Location noch nicht bekannt gegeben), ins spanische San Sebastián, nach Marseille, Barcelona und Lyon, ins niederländische Nijmegen, nach Dublin, ins belgische Ostend, nach Kopenhagen, ins österreichische Klagenfurt sowie ins italienische Reggio Emilia.

Rammstein auf Europe Stadium Tour: Keine Row Zero, aber Awareness-Teams

Der generelle Vorverkauf für alle Daten beginnt am Mittwoch, dem 18. Oktober um 11 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). LIFAD-Mitglieder (so heißt die offizielle Rammstein-Fan-Community) erhalten schon vorher Zugang zu einem exklusiven Ticketvorverkauf, ab Montag, dem 16. Oktober, ebenfalls um 11 Uhr MESZ.

Laut Insider-Informationen wird auf die umstrittene Row Zero, wie auch schon bei den letzten Shows seit den Vorwürfen gegen Lindemann, verzichtet. Zudem soll ein Awareness-Team im Einsatz sein, an das sich Menschen aus dem Publikum wenden können, die sich unwohl oder unsicher fühlen. Erst mal ist Lindemann aber noch auf Solotournee mit Tourauftakt in Leipzig am 8. November. Seine 24 Soloshows führen ihn durch 13 Länder. Exakt eines mehr als Rammstein 2024 betouren werden.