Rammstein kündigen „Europe Stadium Tour“ für 2024 an: Flügel, Flammenwerfer, Peniskanone

Rammstein gehen 2024 wieder auf Tournee. „Europe Stadium Tour 2024“ – das gab die Berliner Band am Dienstagvormittag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt. „Heute kündigen Rammstein ihre Europa-Stadion-Tour 2024 an!“, hieß es etwa im Instagram-Posting von Rammstein.

Im dazugehörigen Videoclip zu sehen sind Instrumente (Keyboard, Gitarre), Flügel, ein Maschinengewehr sowie Flammenwerfer, die einem flughafenartigen Securitycheck unterzogen werden – bis dann letztlich der Alarm anspringt bei einem großkalibrigen Geschütz, das wohl als Unterbau für die legendäre Rammstein-Peniskanone taugen könnte. Der Vorverkauf für die Konzerte soll am 18. Oktober um 11 Uhr Vormittag mitteleuropäischer Ortszeit beginnen.

Weitere Details wurden noch nicht veröffentlicht. Nach Insider-Informationen ist jedoch davon die Rede, dass die Tournee ähnlich groß ausfallen soll wie die Europa-Auftritte im vorherigen Tourteil dieses Jahr. Größenordnung also: zwei Dutzend Konzerte.

Es wäre eine große Überraschung, wenn Berlin nicht wieder dabei wäre. Zunächst einmal ist Till Lindemann allerdings noch auf Solotournee zu seinem am 3. November im Selbstverlag erscheinenden Album „Zunge“. So spielt Lindemann etwa am 8. November 2023 in Leipzig und am 22. November in Prag.