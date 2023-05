Rammstein veröffentlichen neues Musik-Video: Was steckt dahinter?

Schöne Überraschung für die Rammstein-Fans, so kurz vor dem Wochenende: Die Band hat ein neues Musik-Video gepostet. Es handelt sich dabei um den Song „Du hast“. Jetzt werden natürlich viele aufhorchen: Der Song ist doch von 1997? Sogar Lizzo hat den Klassiker kürzlich bei ihrem Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena gecovert.

Exakt, so ist es. Es handelt sich auch, streng genommen, um kein komplett neues Video, aber doch um eine stark remasterte Version: „Du hast“ erstrahlt nun in höherer Auflösung, also in größerer Bildpracht, namentlich in 4K.

"Du hast" like never before! Meticulously restored from the original celluloid film rolls, cut, re-graded and exported in 4K quality. Nein? Ja! Watch it at https://t.co/lruZeKbjgt pic.twitter.com/NBJFHvl22m — Rammstein (@RSprachrohr) May 12, 2023

Dazu schreiben Rammstein selbst auf Twitter: „‚Du hast‘ like never before! Meticulously restored from the original celluloid film rolls, cut, re-graded and exported in 4K quality. Nein? Ja!“ Zu Deutsch also: Man habe das Musikvideo sorgfältig aus den Original-Zelluloidfilmrollen restauriert, geschnitten, neu sortiert und in 4K-Qualität exportiert.

Warum erscheint das Video gerade jetzt? Nun, Rammstein rühren gerade gut die Werbetrommel für den Re-Release von „Sehnsucht“, ihrem zweiten Album: „Sehnsucht Anniversary Edition“ erscheint am 9. Juni, samt allerlei Extras.

„Du hast“ ist dabei ein schönes Vorab-Schmankerl, schließlich handelt es sich mit mehr als einer halben Milliarde Abrufen allein auf YouTube um das meistgeguckte Rammstein-Video aller Zeiten. Zugleich erscheint heute Rammsteins 2023er-Version von „Spiel Mit Mir“. Rammstein haben offensichtlich Spieltrieb. Und sie haben, bei allem Haben, eben auch Bock, viel zu geben.