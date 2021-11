Wenn Sie dieser Tage an den Zeitschriftenregalen in Kiosken vorbeischlendern, werden Ihnen nicht die großen Rocker und Popper entgehen, die wie so oft die Titel zieren: Dave Gahan von Depeche Mode bringt mit den Soulsavers wieder ein Album heraus, Duran Duran melden sich mit neuen Songs zurück und ach ja – es gibt haufenweise Reissues und Boxen von Klassikern und vergessen Sie bloß nicht die zig Comebacks in diesem Jahr. Musik von jüngeren, gar weiblichen Künstlerinnen? Da wird es abseits der kleinen oder ausländischen Special-Interest-Publikationen oft schwierig.

Für Acts, die erst seit wenigen Jahren im Musikbusiness tätig sind oder die gerade durchstarten wollen, ist das fatal. Zwar sind sie dank Social Media längst nicht mehr so abhängig von den gängigen Medien, doch werden sie von diesen dennoch zu häufig übersehen. In der Masse entsteht ein staubiges und ergrautes Bild – und das lässt sich nicht dadurch verändern, wenn Künstler der Ü-70-Marke mit alten Fotos abgedruckt werden oder sich selbst durch jüngere Avatare präsentieren.

Es gibt nicht nur Billie Eilish

Man kann nun argumentieren, dass die Hits von damals besser waren, dass es um die Bewahrung eines Kulturgutes geht oder sich Titanen jeglicher Musikgenres einfach besser verkaufen. Dann verpasst man allerdings die Chance, den nächsten großen Star zu entdecken sowie das Interesse einer jüngeren Generation zu wecken. Soll diese wirklich nur YouTuber kennen, die jetzt Musik machen? Und wäre es nicht toll mal zu sagen: Wir wissen, dass es nicht nur Billie Eilish gibt?

Wenn Sie gleich einen Tipp wollen, will ich Ihnen das zweite Album der amerikanischen Musikerin Lindsey Jordan, bekannt unter dem Namen Snail Mail, ans Ohr legen. Es heißt „Valentine“, erscheint am Freitag und bündelt zehn Lieder, die sich mit eleganten, teils schrammligen, 90er-Rock-Anleihen schmücken – es aber nicht verpassen, durch ausgeklügeltes Songwriting frisch zu wirken. Das Stück „Glory“, das kurz vor dem Refrain an Nirvanas „Come As You Are“ erinnert, ist ein gutes Beispiel. Genau dann, wenn Sie sagen wollen: Das kenne ich, bricht Jordan aus dem Muster aus.

Neben Snail Mail gibt es übrigens junge Rockerinnen wie Soccer Mommy, Beabadoobee, Goat Girl und denken Sie mal an die ganzen Projekte um Boygenius. Diese Frauen hierzulande alle auf einem Cover als Zukunft der Rockmusik zu sehen, wäre toll.