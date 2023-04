Berliner Techno-Acts auf dem Sónar Lissabon: Heißspielen für den Festivalsommer

Wenn Oleksii die Hände beim Tanzen nach oben schwingt, sieht es so aus, als würde er eine ganze Schmetterlingsfamilie flattern lassen. Wir sind auf dem Sónar Festival in Lissabon. Es ist Freitagabend, kurz vor Mitternacht. Drinks von der Bar will Oleksii gerade nicht: Er hat schon gut Kokain gezogen. Und er tanzt auf die südamerikanisch angehauchten House-Tracks, die die Berlinerin Sofia Kourtesis gerade auflegt. Auch Kourtesis hat, zur Freude der Tanzenden in der Halle, Spaß am Headbangen. Aber Oleksii rastet aus, als gäbe es keinen Montag nach dem Sónar-Wochenende. Er ist gekommen, um die Sorgen in der Welt da draußen wegzuraven. Nur der Tanzboden und Oleksiis weiße DocMartens, die drübergleiten. Koks an und Kopf aus.

Illegal hat Oleksii, 21 Jahre jung und wehrpflichtig, vor einem Vierteljahr die Ukraine verlassen, um nach Lissabon zu ziehen. Auf seinem Unterarm prangt ein tätowierter Schriftzug: art + tech. Kunst und Technik. Die Bedeutung dahinter? Er kennt sich gut mit Computersystemen aus, sagt Oleksii und lacht verschmitzt. Ist er ein Hacker? Das könnte man so sagen, meint er und lacht forsch. Als Sofia Kourtesis' DJ-Set zum Ende kommt und die Bühne fit gemacht wird für die audiovisuelle Ambient-Show von Max Cooper, streift sich Oleksii seine orangefarbene Cord-Jacke wieder über. Er will noch rüber, auf die andere Seite des Parks, des Parque Eduardo VII., der dieses Wochenende als Festivalgelände fürs Sónar fungiert. Auf der anderen Seite dient ein gigantisches Gewächshaus auch als einer von vier Floors fürs Festival.

Schon am frühen Freitagabend, noch bevor das Festival offiziell begann, hatte Gustavo Pereira, einer der Kreativdirektoren, die Presse in genau dieses Gewächshaus geladen zum Meet & Greet. Gustavo Pereira stammt aus Porto und ist landesweit ein wohlbekannter DJ, Festival-Manager und sowieso Musikmenschen-Zusammenbringer. Er ist ein großzügig lächelnder Mann mit Lockenkopf und schwarzem dicken Brillenrahmen samt kreisrunden Gläsern. Man kann sich leicht vorstellen, wie er jede Gartencocktail-Party meistert: Er scheint sowieso alle zu kennen, schüttelt viele Hände, konzentriert sich dann aber immer wieder sehr auf seinen jeweiligen Gesprächspartner.

Gustavo Pereira ist auch der Mann, der das Sónar Festival dieses Jahr zum zweiten Mal nach Lissabon bringt. Diese Stadt mit den vielen ultramarinblauen Wandfliesen. Die atlantiknahe Stadt, bei der selbst Menschen, die schon öfter hier waren, immer wieder vergessen, wie hügelig sie sein kann. Und wie phantastisch die Pastel de Nata sind, die Eierpudding-Bätterteigtörtchen. In Barcelona existiert das Sónar schon seit 1994: eines der großen Festivals Europas für elektronische Musik, die auch den Avantgarde-Pop nicht scheut. Auch Björk, Aphex Twin und Grace Jones, Kraftwerk und New Order sind auf dem Sónar in Barcelona bereits aufgetreten.

In Lissabon steckt alles noch in den Kinderschuhen. Vieles stimmt Pereira hier in Lissabon ganz eng mit Barcelona ab. „Wir haben eine gemeinsame Vision fürs Festival“, versichert Pereira. Es ist nicht so, schwört er, dass er einfach der Meistbietende bei einer Franchise-Lizenzierung gewesen wäre. Sónar steht für ihn nicht einfach bloß für Großraum-Techno, sondern auch für Diskurs und Debatte. Hier im Gewächshaus stehen audiovisuelle Augmented-Reality-Arbeiten, die sich mit Künstlicher Intelligenz und unserem Verhältnis zur Umwelt beschäftigen. Im Tagesprogramm des Festivals werden sie von Kunst-Performances begleitet.

Die große Challenge sieht Pereira darin, große internationale Headliner und lokale Talente in seinem Booking gut zu balancieren. „Die lokalen Talente“, sagt Pereira, „bringen eine besondere Note, einen besonderen Vibe in das Festival.“ Deshalb sind auch die barrierenbrechende King Kami, Catarina Silva, Sensible Soccers, DJ Nigga Fox, Rui Vargas und Yen Sung gebucht. Doch es lässt sich nicht verleugnen, dass im Line-Up die internationalen Namen dominieren. So einige dieser Leute leben in Berlin: die schon erwähnte House-Produzentin Sofia Kourtesis, aber auch der südkoreanische Electro-Superstar Peggy Gou sowie Acid Pauli, Cinthie, Héctor Oaks und Patrick Mason sowie Cormac. Sie alle spielen sich hier in Portugal schon mal heiß für ihren Festivalsommer. Kaum hat es in Berlin noch geschneit und gehagelt, stehen in Lissabon schon 23 Grad Celsius auf dem Thermometer. „Klar, an den Berliner Acts kommen wir gar nicht vorbei“, sagt Pereira und lacht laut und dabei herzlich. „Wir lieben Berlin. Ein Electro-Line-Up ohne Berlin geht gar nicht.“

Einer dieser Berliner ist Héctor Oaks. Schon bevor er 2013 nach Berlin zog, war er im Techno-Underground von Madrid eine Szene-Größe. Aber sein Umzug in die deutsche Hauptstadt hat seiner Karriere dann den großen Push gegeben. Zumal als er dann Resident-DJ bei der angesagten Herrensauna-Party im Tresor wurde. Wir treffen Héctor Oaks am Samstagnachmittag nach seinem Soundcheck, hinter der Sónar-Club-Bühne. Obwohl etwas mit seinen Visuals noch nicht direkt geklappt hat, wirkt der Mann im lila Traningsanzug mit dem Vokuhila und den raspelkurzen Seitenhaaren tiefenentspannt. Am Samstagabend spielt er live. Ein paar Klassiker, aber auch sieben Tracks von seinem kommenden Album, samt der Münchener Sängerin Sacel, die er auch nach Lissabon mitgebracht hat. Sónar ist für ihn eines der ambitioniertesten Electro-Festivals der Welt, sagt Héctor Oaks.

Dabei ist er einiges gewohnt: Die Underground-Szene Madrids sei crazy, sagt Héctor Oaks. Nach Berlin kam er 2013 eigentlich für ein Praktikum als Sound-Ingenieur. „Dann hab ich aber eher in den Clubs studiert: Berghain, Tresor, About Blank und Griessmühle.“ Zudem hat er gejobbt im Record Loft, einem bei DJs beliebten Second-Hand-Plattenladen. Bis heute legt er ausschließlich Vinyl auf. „Die reinste Form des Auflegens“, wie er sagt. Dabei ist er nicht in jeder Hinsicht ein Hardliner: Zwar spielt er weiter harten Techno, mit viel Bewusstsein für die Geschichte des Genres. Bloß kein Mainstream-EDM! Zugleich ist er keiner, der sich dem Pop verschließt. Warum auch nicht? „Gerade die junge Generation sprengt die Grenzen“, sagt Héctor Oaks. „Die sind nun viel offener.“ Dennoch ist er sich der Bedeutung von Räumen bewusst: Sein Konzert am Samstagabend beim Sónar würde er auf diese Weise nicht im Tresor spielen. „Im Tresor stacheln mich die kahlen Wände zum Minimalismus an. Aber natürlich steckt auch hier beim Sónar Berlin-Techno in mir drin.“

Ob es dann so heiß wie in der Herrensauna wird und ob auch Oleksii wieder seine weißen DocMartens glattpoliert, damit sie geschmeidig über den Tanzboden gleiten? Falls es so ist, dann wird er sicherlich auch seine Schmetterlingsfamilie wieder flattern lassen.



Sónar Lisboa 31. März bis 2. April