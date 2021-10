Berlin - Das Singen von Madrigalen ist schwer; nicht ohne Grund gibt es Ensembles, die sich auf dieses Repertoire spezialisieren, um die erforderliche Beweglichkeit, Sprachempfindung und intonatorische Präzision zu kultivieren. Auch den fünf Sängern des Rias-Kammerchores, die am Mittwoch im Weddinger Silent Green an der Müllerstraße zweimal ein einstündiges Madrigalprogramm sangen, fällt das nicht von allein zu. Es mag der Anstrengung geschuldet sein, dass im zweiten Konzert die expressiven Kontraste etwas schmal ausfielen, dennoch konnte man aus diesem Konzert aus der Reihe der Forum-Konzerte, in denen die Sänger eigene Ideen realisieren können, viel mitnehmen.

Claudio Monteverdi bildete die Klammer des Programms, und damit wird die Nähe zur Oper und zum subjektiven Ausdruck zum Thema. Monteverdi hat das Madrigal als polyfone Form aufgegriffen und schließlich durch Einführung des Generalbasses und des solistischen Gesangs in die Nähe szenischen Ausdrucks geführt. Die vier Stücke von Don Carlo Gesualdo da Venosa sind traditionelleren Charakters, und das verdeutlichen die Sänger durch ihre Orientierung am Renaissance-Klangfluss, der indes vom Komponisten immer wieder aufgeraut wird – teilweise schon nach der ersten Note wie in „Sospirava il mio core“, um das „Seufzen“ nachzuahmen.

Monteverdis „Zefiro torna“-Duett ist der Höhepunkt

Heinrich Schütz hat seine Madrigale als Gesellenarbeit bei seinem Lehrer Giovanni Gabrieli geschrieben. Sie sind Monteverdi ähnlicher als die Gesualdos, zugleich beseitigt ihre deutsche Gründlichkeit im Verarbeiten des Materials die italienische Unmittelbarkeit, die bei Gesualdo durch die Risse im Klang, bei Monteverdi durch Vielfalt und Lockerheit der Erfindung entsteht.

Kommen sie damit der Eigenart dieser deutschen Sänger vielleicht am nächsten, die zwar hervorragende Konzert-, aber nur selten Opern-Solisten sind? Die Neigung zur expressiven Entäußerung ist nicht nur bei den Komponisten, sondern auch quer durchs Ensemble unterschiedlich. So wird vom Bass verlangt, stabilen Grund zu liefern – und das tat Stefan Drexlmeier, ohne indes dabei auf Ausdruck zu verzichten. Schwerer hat es der Alt: Waltraud Heinrich hat in ihren Partien nur wenig, womit sie hervortreten könnte, das Wenige aber setzt sie markant. Den hohen Stimmen gehört die Rampe: Kai Roterberg setzt mehr als ein Stück mit lyrischem Tenorklang in Bewegung – und Susanne Langner und Viktoria Wilson in den Sopran-Partien dominieren das Feld mit feinem Strahlen: Monteverdis „Zefiro torna“-Duett mit César Queruz’ prägnanter Lautenbegleitung wird zum virtuosen Höhepunkt des Abends, dem mit dem „Balliamo ch’el gregge“ noch ein zauberhafter Rausschmeißer folgt – und hier wirkt das zumeist gebündelte Ensemble am stärksten bei sich, rhythmisch voller Elan und melodisch unwiderstehlich.