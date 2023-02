Trotz Krieg: Laibach wollen Konzert in Kiew spielen

Laibach, hier am 1. Februar 2023 in Oslo.

Laibach, hier am 1. Februar 2023 in Oslo. Gonzales Photo/imago

Laibach haben keine Angst vor schwierigen Adressen: Sie haben auch schon in Nordkorea gespielt. Doch was sie nun am Vorabend zum Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ankündigen, wird viele dennoch überraschen: Die slowenischen Avantgarde-Rocker wollen am 31. März ein komplettes Konzert in der ukrainischen Hauptstadt Kiew spielen – als erste prominente ausländische Band seit Beginn des Krieges. In der Bel Etage Music Hall. Das hat ihr Plattenlabel Mute verlautbart.

Und das mit einem kraftvollen Motto: „Eurovision“ ist das Konzert von Laibach betitelt. Das lässt natürlich alle anderen, die beim Eurovision Song Contest am 9. Mai in Liverpool, hunderte Kilometer vom Krieg entfernt, ihre Solidaritätsadressen für die Ukraine aussprechen werden, etwas halbstark aussehen. Ein Song, den Laibach mit im Gepäck haben werden bei ihrem Benefizkonzert in Kiew: „The Engine of Survival“, der Überlebensmotor. Ein tollkühnes Unterfangen der wohl berühmtesten Band aus dem ehemaligen Jugoslawien. Allein schon für den Mut: Laibach, twelve points.