Noel Gallagher vergisst Liedtexte, braucht Teleprompter – welchen Stars geht es noch so?

Ob bei Barack Obama heutzutage noch der Schweiß ausbricht, wenn er an seine Rede vor dem Brandenburger Tor im Jahr 2013 zurückdenkt? „Unter Freunden kann man doch ein wenig ungezwungener sein“, meinte er, als er das Sakko ob der ganz enormen Juni-Hitze abstreifte. Viele fanden das charmant. Seine eigentliche Rede jedoch galt als ziemlich mau – zumindest gemessen an den oft als brillant gelobten Obama-Rhetorik-Skills. Viele waren enttäuscht. Besonders Menschen in und aus den USA. So schwach kannten sie ihren Obama nicht.

Doch das Weiße Haus hatte schnell eine Erklärung für die schwache Performance parat; nicht etwa die Hitze war schuld, nein: Die Teleprompter seien ausgefallen. Auch der große Redner Obama also braucht sie. Das ist übrigens der Grund dafür, warum er (wie viele US-Spitzenpolitiker) bei Reden selten direkt nach vorne guckt, sondern abwechselnd nach links und rechts – denn dort sind dann die Teleprompter montiert. Anders als bei vielen Fernsehsendungen, wo der Teleprompter-Text sogar halb transparent (aber fürs Publikum zu Hause unsichtbar) direkt vor der Kameralinse von unten nach oben läuft. Spickzettel 2.0.

Dass auch bei Pop-Konzerten manchmal Teleprompter eingesetzt werden, das ist noch ein Tabuthema. Erst letztes Jahr hat ein bekannter Berliner Rapper der Berliner Zeitung im Interview verraten, dass er vielleicht bald mal einen Teleprompter bräuchte – nach dem Gespräch bestand er dann aber darauf, dass der Satz aus dem Interview wieder gelöscht werde. Das Geständnis war ihm dann irgendwie doch zu peinlich.

Umso überraschender, dass einer das Schweigen bricht: Ausgerechnet Noel Gallagher, nicht gerade einer von der sensiblen Sorte. Man erinnert sich: Früher hat er sich schon mal in Bars geprügelt mit seinem Oasis-Band-Buddy und Bruder Liam Gallagher. Wie der „Guardian“ berichtet, hat Noel Gallagher aktuell auf Tour mit seinen High Flying Birds eingestanden, seine Texte oftmals zu vergessen: „Auf dieser Tour kommt mir ständig dieser Gedanke in den Kopf: Was ist bloß die nächste Zeile in dem Lied?“ Im Patreon-Podcast von Matt Morgan ging Gallagher noch eine Stufe weiter: „Ich bin sicher, letztlich werde ich einen brauchen.“ Also einen Teleprompter.

Zur Beruhigung von Gallagher (falls er sie überhaupt nötig haben sollte) ließe sich aber sagen: Er ist in guter Gesellschaft. Und damit sind nicht nur Obama und der anonyme Berliner Rapper gemeint. Nein, auch andere Größen setzen auf den Teleprompter. Gerade erst im Juni hatte Elton John bei seinem Glastonbury-Auftritt einen mit am Start. Barbra Streisand tut dies, wie auch Bruce Springsteen, seit vielen Jahren schon, nicht bloß für die Songs, sondern, im Fall von Streisand, auch für ihre nur scheinbar spontan aus dem Nähkästchen geplauderten Anekdoten zwischen den Songs.

Dass einem das ganz und gar nicht peinlich sein muss, dafür steht der superlässige Paul McCartney wie kein zweiter. 2020 auf das heikle Teleprompter-Thema angesprochen, verriet er, dass er für Beatles-Texte öfter einen Teleprompter brauche: „Manchmal, wenn ich einen alten Song wie ‚Eleanor Rigby‘ spiele, bin ich wie auf Autopilot.“ Dann denke er, parallel zum Song, schon mal über seine Abendessen-Pläne nach. Oops. Manchmal vergesse er den Song. „Aber dann hab ich einen Teleprompter.“ Noch mal alles gut gegangen! Gefährlich eben nur, wenn, wie bei Obama vorm Brandenburger Tor, die Teleprompter ausfallen. Dann hilft nur: Sakko aus und durch!