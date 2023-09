Róisín Murphy über neues Album mit DJ Koze: „Ich bin eh ein Scheiß-DJ“

Prenzlauer Berg, unweit vom Mauerpark. Wir befinden uns in der Berliner Dependance von Róisín Murphys neuem Label Ninja Tune. Murphy geht noch mal kurz raus, um was zu rauchen. Unser Fotograf muss leider spontan wieder nach Hause gehen: Nach einem Sturz kürzlich (Murphy zeigt später noch auf ihre Narbe am Kinn) möchte sie nun doch keine Fotos von sich machen lassen an diesem Berliner Sommertag. Ansonsten sieht sie aber ganz entspannt aus. Ein Gespräch über Kotze, Madonna, Cindy Sherman – und darüber, warum Róisín Murphy Kleidung nicht ausstehen kann.