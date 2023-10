Roland Kaisers „Goldene Weihnachtszeit“: Gecancelter Skandalsong mit Michelle Hunziker

Das Skandalpotenzial von Weihnachtsliedern ist in der Regel überschaubar. In dieser Welt der besinnlichen Heiterkeit aus Schnee und Spekulatius-Weihnachtsbäckerei wirkte es schon erfrischend, als die Berliner Sängerin Sarah Connor letztes Jahr im Interview mit der Berliner Zeitung gestand, der Badewannen-Flirt-Song „(1, 2, 3, 4) Shot Of Patron“ auf ihrer damals neuen Weihnachtsplatte gehe auf exzessiven Tequila-Konsum bei ihrer letzten Weihnachtsfeier unter Freunden zurück. Oha.

Auch der 1952 im Wedding geborene Berliner Schlagersänger Roland Kaiser („Santa Maria“, „Schach Matt“) hat eine neue Weihnachtsplatte am Start: „Goldene Weihnachtszeit“. Wobei: Ganz so neu ist sie auch nicht. Denn das Album, das am 10. November erscheinen soll, ist im Grunde eine erweiterte Neuauflage seines bereits 2021 erschienenen Top-3-Albums „Weihnachtszeit“, das gerade auf Edelmetall-Status zusteuert.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Neu sind allerdings die fünf hinzugefügten, bislang unveröffentlichten Bonustracks – samt prominenter Kollaborationen, mit Michelle Hunziker, Nana Mouskouri, Till Brönner und Melissa Naschenweng. Darunter befinden sich eine Neu-Fassung von „Santa Clause Is Coming To Town“, das tirolische „Es wird scho glei dumpa“, sowie im Duett mit Mouskouri „Most Wonderful Time Of The Year“ und die schottische Volksweise „Auld Lang Syne“, mit Trompetenklägen von Till Brönner.

So weit, so harmlos. Für eine Kontroverse sorgen könnte allerdings „Baby, It’s Cold Outside“, ein gemeinsamer Song mit der Ex-„Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin Michelle Hunziker. Kaisers Plattenfirma kündigt den von einer Big Band opulent begleiteten Song an als „glamouröses Duett irgendwo zwischen unverfänglich-verfänglichem Christmas-Tête-à-Tête und augenzwinkernd-frechem Festtags-Flirt“.

Der Song, den auch schon Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dean Martin und viele andere Stars gesungen haben, erwähnt zwar in seinem Originaltext nirgendwo explizit Weihnachten – gilt in den USA aber trotzdem als ein Feiertagsklassiker. Allerdings ist er spätestens seit 2009 dortzulande auch äußerst umstritten. Der Grund: Das männliche lyrische Ich scheint das Nein seines weiblichen Gegenübers nicht zu akzeptieren. Die Frau sagt, sie müsse nach Hause. Er baggert, will sie zum Bleiben überreden. Sehr heikel aus heutiger Sicht ist auch die (aus der weiblichen Perspektive gesungene) Zeile „What’s in this drink?“, also: „Was ist hier in dem Drink drin?“ Neben hochprozentigem Alkohol am Ende gar K.o.-Tropfen?

Michelle Hunziker hat einen heiklen Song gewählt fürs Duett mit Roland Kaiser

Diverse Radiosender in den USA und Kanada haben sich seit 2018 dazu entschlossen, den Song nicht mehr zu spielen; woraufhin man ihnen Cancel Culture vorwarf. Auch wurden für neuere Versionen teilweise die Texte angepasst. Etwa für John Legend and Kelly Clarkson 2019, samt neuen Zeilen wie „It’s your body and your choice“, zu Deutsch: „Es ist dein Körper und deine Entscheidung“. Welche Version Roland Kaiser und Michelle Hunziker singen, wird sich am Freitag, dem 3. November, zeigen: Dann erscheint die Single offiziell. Bislang ist nur ein halbminütiger Audio-Schnipsel bekannt, der auf Roland Kaisers YouTube-Kanal zu finden ist.

Befürworter des Songs in seiner ursprünglichen Version führten immer wieder an, dass man das Lied in seiner Entstehungszeit sehen müsse: Als Frank Loeser es 1944 schrieb, habe es sich eben für Frauen nicht geziemt, unverheiratet bei Männern zu nächtigen. Wenn die Frau im Song anführt, nach Hause zu müssen, drücke das mitnichten ihren Willen aus, sondern die sozialen Erwartungen an sie. „What’s in this drink?“ sei seinerzeit zudem eine gängige, ironische Redensart gewesen, um das eigene Verhalten (hier also: das der Frau) scherzhaft dem Alkoholkonsum zuzuschieben. So gesehen ist die Frau sehr wohl sehr selbstbestimmt.



Die Idee zur Neu-Auflage des Duetts stammt übrigens von Michelle Hunziker: „Als Michelle diesen Song vorschlug, war ich sofort begeistert“, so Roland Kaiser im Pressetext zur Single. „Ich finde, er passt perfekt zu uns beiden. Michelle ist eine wundervolle Sängerin, die dem Stück ihre ganz besondere Note verleiht. Als wir uns zum ersten Mal trafen, waren wir uns auf Anhieb sympathisch und haben viel miteinander gelacht. Und genau diesen Spaß wollten wir auch bei der Aufnahme vermitteln.“ Das klingt dann doch sehr unbeschwert.