Romy von The xx im Interview: „Die Szene in Berlin hat mich schon mit 14 fasziniert“

Eine Suite im Michelberger Hotel Friedrichshain. Romy Madley Croft lächelt schüchtern. Ihr schwarzes Prada-Outfit kontrastiert mit ihrer eher blassen Haut. Madley Croft spricht mitunter so leise, dass man das Rauschen des Ventilators im Hintergrund hört. In solchen Momenten kann man leicht vergessen, dass diese Frau mit ihrer Band The xx ein großer Popstar ist. Ihr Solodebüt hat sie nun mit Madonna-Produzent Stuart Price aufgenommen. Es ist auch eine Liebeserklärung an queere Clubs, in denen Madley Croft einst zu sich selbst fand.