Roosevelt mit seiner neuen Platte „Embrace“: Meister der glücklichen Melancholie

Dieser leuchtende Name! Roosevelt. Wie gemacht für die angelsächsische Karriere. Doch nennen ihn auch seine Freunde so? „Ich hab viele Spitznamen“, sagt Marius Johannes Lauber, fast schüchtern lächelnd, als wir ihn unweit des Berliner Mauerparks treffen, in den Räumen seines Labels Counter Records. „Mari. Malle. Lauber. Laubi. Marijo sagen viele. Wie Marius Johannes. Aber Marius sagt keiner.“ Sowieso: Die Welt kennt ihn als Roosevelt. Zumindest die Musikwelt. Menschen, die auf Roosevelts geradezu Pet-Shop-Boy’eske, euphorisch-melancholische Disco-Sounds schwören. Es sind Superstars wie Taylor Swift, Nile Rodgers und Charlotte Gainsbourg.

Roosevelt, der Name kam ihm, als Lauber (Mari, Malle, Laubi) 14 war. Da fing er an, Demos auf Myspace hochzuladen. Inzwischen ist er 33. Doch der Name und er, sie blieben sich treu. „Ich mochte den Klang des Wortes“, sagt Roosevelt. Klar, er ist ein Mann der Klänge. Sein bester Kumpel damals war beim Schulaustausch auf einer Roosevelt School in den Staaten. „Für mich als Teenager klang das wie weite Welt“, sagt Roosevelt, und er sagt es so, als wäre er wieder 14.

Inzwischen hat er selbst in New York City gelebt. Die amerikanische Musikseite Pitchfork (die einflussreichste der Welt) lobte Roosevelts selbstbetiteltes Debüt 2016 als einen „Cocktail aus Disco, French-Touch, Ibiza-House, Yachtrock und Electropop, der an einen prall gefüllten Dancefloor an der Mittelmeerküste gemahnt“. Das trifft es. Aber: ein kleines Wunder, dass ein junger, aufstrebender Popmusiker aus Deutschland überhaupt auf eine solche Resonanz auch in den USA stößt. Just dieser Tage, während sein viertes, final in Berlin abgemischtes Album „Embrace“ erscheint, tourt Roosevelt mit Dutzenden Shows quer durch die USA. Doch in die Gänge kam das alles hier in Berlin.

Im Sommer 2013 zog Roosevelt von Köln nach Neukölln, Niemetzstraße. Die Haltestelle seines Vertrauens: Sonnenallee. Unweit des legendär runtergerockten (und inzwischen dichtgemachten) Technoclubs Griessmühle. Der Grund für Roosevelts Ankunft war ein spezieller: Gordon Raphael, der Produzent der Strokes, hatte ein Studio frei, in der Ziegrastraße. Und dort ging es für Roosevelt so richtig los. Da hat er seine gefeierte „Elliot“-EP aufgenommen, samt „Montreal“, bis heute sein meistgespielter Hit.

Nur einen Sommer später, 2014, musste jenes Studio schließen. Roosevelt fand keinen adäquaten Ersatz und ging erst mal doch zurück nach Köln. „Mich reizt es aber“, sagt er, als wir uns sehen, „wieder mehr Zeit in Berlin zu verbringen“. Wenn er hier spielt, hängt er immer mal noch eine Woche dran, auch zum Feiern. Gerade finde er die Partys des Berliner Electro-Labels Toy Tonics total spannend, wie er sagt: „Das trifft meinen Disco-Nerv. Und natürlich hatte ich auch gute Nächte in der Panorama Bar.“ Dort hat er auch mal aufgelegt mit Joe Goddard von Hot Chip, seinem Mentor.

„Ich habe so einige Berlin-Nächte mitgemacht“, sagt Roosevelt und lacht verschmitzt. Wobei man hier in Berlin öfter daran erinnern muss: Auch Köln hat mit einem Label wie Kompakt schon eine tolle Techno-Szene. Der beste deutsche Club der Welt ist im Jahr 2023 laut der Branchenseite DJ Mag nicht etwa das Berghain (Platz 16), sondern das Bootshaus in Köln (Platz 6). „Aber dass die Tage so verschmelzen wie in Berlin? Dass man die ganze Woche feiern kann? Das ist weltweit besonders“, schwärmt Roosevelt. „Was elektronische Musik angeht, bleibt Berlin einzigartig.“ Ohne Namen zu nennen, zieht er aber auch Grenzen: „Ich bin raus, wenn es sich zu sehr nach einem Freizeitpark für Techno anfühlt.“

Roosevelts Musik hingegen hat Herz und Seele. Und man spürt die organischen Disco-Wurzeln. Allein schon, wenn man hört, wie Roosevelts Bässe hüpfen, weiß man: Der Gute hat sich in den späten Siebzigern und frühen Achtzigern was abgelauscht. Roosevelt sagt aber auch: „Dass Disco-Elemente in meine Musik reinsprenkeln, das kam nicht aus Nostalgie – sondern es passierte automatisch bei der Dancefloor-Attitüde mit 4/4-Basis und dann diesen Instrumenten. Immer wenn ich eigene Musik gemacht hab, hab ich zur Gitarre und den Keyboards gegriffen – und ich wollte Schlagzeug spielen. Für mich war das der natürliche Schritt, als ich aus dem Indie-Rock-Kontext kam mit meiner Band – und um mich herum elektronische Musik stattfand.“

Roosevelt beim Fototermin mit der Berliner Zeitung in Prenzlauer Berg. Lê Quyên Nguyễn für Berliner Zeitung Wochenende

Zudem fing er noch an, darauf herzzerreißend wehmütig und dennoch völlig ohne Pathos zu singen. Andere Bands hatten es seinerzeit vorgemacht, von LCD Soundsystem bis zu The Whitest Boy Alive. Aber Roosevelt ist kein Mann des „früher war alles besser“: „Ich finde Retro-Futurismus interessanter als ein reines Zurückblicken auf Neon und Glitzer“, sagt er. Auch sein frischgepresstes Album „Embrace“ orientiert sich mit Tracks wie der Vorab-Single „Rising“ klar an gegenwärtiger Tanzmusik; die sich wiederum mehr aus den Neunzigern und schnellerem Trance speist.

Trotzdem wäre es absurd zu behaupten, dass Roosevelt kein Händchen und kein Herz für Disco hätte. Das scheint auch einem der (neben Giorgio Moroder) größten Disco-Pioniere überhaupt, Nile Rodgers, nicht entgangen zu sein. Dem Typ, der hinter Songs von Diana Ross, David Bowie und Madonna steckt. „Passion“ heißt das gemeinsame Stück von Roosevelt und Nile Rodgers. „Surreal“ war das Erlebnis für ihn, sagt Roosevelt. Dabei ist er mittlerweile einiges an Starpower gewöhnt: Taylor Swift, der größte amtierende Megastar der Welt, wollte einen Remix von ihm: „Anti-Hero“. Alle Freiheiten der Welt. Einziger Haken: Das Ding muss in drei Tagen, übers Wochenende, fertig sein. Uff. Aber warum nicht? Roosevelt, gerade in Chicago, mietet sich ein Studio und liefert. Taylor Swift meldet Feedback: Sie findet seinen Remix cool. Er wird Teil ihrer offiziellen Remix-Platte.

Aber vermutlich wusste Taylor Swift (ähnlich wie Charlotte Gainsbourg, ebenfalls Remix-Kundin bei Roosevelt) sowieso, was sie erwartet. Denn dieses einzigartige Schillern zwischen Freude und Schwermut, das gibt es nur bei Roosevelt. Und das gibt es bei ihm immer. Der Roosevelt-Effekt. Auch er selbst liebt diesen Zwiespalt, diese paradoxe Emotion. „Ein bittersüßes Gefühl macht den Leuten nämlich klar“, sagt er, „dass das hier nicht für immer ist. Nein, das hier ist gerade ein sehr kostbarer Moment. Das macht ihn noch magischer.“ Das Ambivalente kann, aber muss nicht durch den Text einfließen. Es kann auch eine Synthesizer-Melodie sein. „Irgendwas, das nicht so ganz reinpasst.“ Wobei Roosevelt schwört, dass er es niemals gezielt darauf angelegt: „Das ist nichts, was man am Reißbrett planen kann.“

Einer der neuen Songs der „Embrace“-LP heißt „Luna“. 2013 gab es „Elliot“. Beides sehr konkrete Namen. Wer sind diese Menschen, die er ansingt? „Ich mag nicht zu viel verraten“, sagt Roosevelt und wirkt ein bisschen scheu und dann mysteriös. „Ich mag es, wenn es ein Geheimnis bleibt. Die Lieder sagen alles, was ich damit sagen will.“ Aha. Einen anderen Namen erklärt uns Roosevelt dann aber trotzdem: Mit „Embrace“, dem Albumtitel, meint er das Annehmen, Umarmen, Zelebrieren eines Umstands. „Letztes Jahr hatte ich zum ersten Mal in meiner Laufbahn Zeit, ein bisschen zu reflektieren“, erzählt er.

Dann ist er nach New York gezogen. Wie man das so macht. „Mit Musik wollte ich erst mal nichts mehr zu tun haben. Bis ich gemerkt hab, dass das gar nicht geht: Musik ist ein Teil von mir. Einer, gegen den ich mich nicht wehren kann. Ich schreibe permanent in meinem Kopf.“ Etwas, das er nunmehr ganz innig umarmt. Und damit auch sich selbst. Und zugleich (weil Roosevelts Musik vom Wesen her warmherzig ist) auch all jene, die sich auf seine Sounds einlassen: Seelen, bezaubert von der schier unerträglichen Leichtigkeit des Seins.



Roosevelt: Embrace. Counter/Ninja Tune, 2023; Konzert: Kesselhaus, Knaackstraße 97, Sonntag, 10. Dezember, 20 Uhr, VVK 35 Euro