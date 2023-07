Das Orchester der Deutschen Oper Berlin galt lange Zeit als unzuverlässig. Nach einer guten Premiere konnte stets schon bald eine weitere kommen, in der man die Patzer nicht verstand. Die kurze Zeit mit Christian Thielemann zeigte, welche großen Potenziale in dem Orchester lagen, aber der Eindruck, die Leistungen hätten sich stabilisiert, stammt vor allem aus der Zeit der „Ring“-Einstudierung des seit 2009 amtierenden Generalmusikdirektors Donald Runnicles.

Am Freitag gab das Orchester unter Leitung des debütierenden Lorenzo Viotti nun ein Symphoniekonzert in seinem Stammhaus. Mahlers Erste Symphonie steht hier selten auf dem Plan, sie klingt bei Symphonie-Orchestern sicherlich routinierter; aber das hat auch seine Vorteile, weniger eingespielt zu sein: Dirigent Viotti, Sohn des 2005 tragisch früh verstorbenen und in der Deutschen Oper sehr beliebten Marcello Viotti, geht das Werk betont unroutiniert an.

Behutsam entfaltet Viotti die langsame Einleitung, lässt die tiefe Klarinetten-Fanfare als träumerischen Vorklang der triumphalen Trompeten noch ganz langsam spielen und findet dann in ein langsames Tempo für die Exposition. Aus deren Verlauf resultiert dann ein schnelleres für ihre Wiederholung, das aber an der Wiederkehr der Einleitung wiederum gebrochen wird. Die Originalität des Satzes, sein mutiger Verzicht auf die Schemata des Sonatensatzes, wird balanciert vom umso schematischeren Scherzo.

Im berühmten Trauermarsch wird das Kontrabass-Solo über den „Bruder Jakob“-Kanon hier von der gesamten Kontrabass-Gruppe gespielt – es gibt eine Quelle, die das vorsieht, und es passt nicht schlecht auf den verhangenen Klang, auf den Mahler so stolz war. Die mittlerweile vertrauten stilistischen Brüche des Satzes erhalten unter Viotti noch einmal schärfstes Profil. In der zerklüfteten Formlandschaft des Finales gibt es ein paar durchhängende Stellen, die Dramaturgie wird hier nicht ganz so klar wie in den Sätzen zuvor – dennoch eine Wiederbegegnung mit Mahler, die mehr als nur interessant war und zeigte, wie wach und sensibel das Orchester die Zeichen des Dirigenten umzusetzen wusste.

Fast noch erstaunlicher: die Darstellung von Mozarts letztem Klavierkonzert vor der Pause mit Francesco Piemontesi als Solist. Man hat das Konzert mit peinlich sentimentalen Kennzeichnungen hinsichtlich von Todesahnungen versehen, hier jedoch finden alle Beteiligten einen Klang, der Kern und Zuversicht hat. Hier vertröpfelt nichts, hier wird nichts mürbe. Der Kopfsatz zeigt Neugier in seinen expressiven Manieren, das Andante ist schlicht ohne künstliche Einfalt, das Finale vital. Piemontesi ist einer der wenigen verbliebenen modernen Pianisten, die ein echtes Interesse an Mozarts Klaviermusik zeigen; sein Klang ist markant und dennoch gesanglich – man hört solche Interpretationen nicht oft.