Der Sänger Wincent Weiss lästert über DSDS – und muss sechsstellige Summe blechen

Man sollte meinen, der Pop-Sänger Wincent Weiss sei einer, bei dem es läuft: Gerade mal 30 Jahre alt, hat er schon vier Alben herausgebracht, die alle auf den Siegerpodest-Plätzen eins, zwei oder drei in den deutschen Charts gelandet sind. Er war Teil der deutschen ESC-Jury 2017 in Kiew und er ist auch schon als Model für Versace über den Laufsteg in Mailand gelaufen. Doch obwohl Wincent Weiss auf Fotos viel strahlt, wird auch er von Sorgen geplagt. Zu einigen davon hat er nun im Podcast „Entscheider treffen Haider“ überraschend offen ausgepackt.

Lästig findet Weiss das Prahlen von Fans mit Star-Selfies. „Wenige Leute wollen noch Autogramme“, sagt Weiss. Stattdessen sei für viele ein Foto mit dem Star das Größte. Wobei Weiss auf einen Widerspruch verweist: „Manche machen ein Selfie mit mir, haben mich vier Sekunden gesehen und kein Wort rausbekommen, weil sie so schüchtern waren, und schreiben dann in den sozialen Medien: ‚Bester Tag meines Lebens, lange mit Wincent Weiss gequatscht, war echt super.‘“ Das Fazit von Weiss: „Wenn das Foto nicht so wichtig wäre, hätten Künstler und Fans ein entspannteres Leben.“

Ein anderes Thema, das Wincent Weiss stark zu beschäftigen scheint, sind Konzertticketpreise. Er hält es für ungerecht, dass Fans bei internationalen Stars astronomische Summen bezahlen, aber bei deutschen Acts knausern: Vergangene Woche sei er selbst bei dem Konzert von Beyoncé gewesen. „Das Ticket hat 380 Euro gekostet, obwohl es kein wirklich besonderes war. Das Konzert war trotzdem ausverkauft, obwohl die Tickets im Schnitt 250 Euro kosteten und sich die Leute bei uns deutschen Künstlern immer beschweren, wenn wir mal zehn Euro mehr nehmen.“

Wincent Weiss im Podcast: „DSDS ist für mich keine Musik-Sendung“

Verständlich, dass der Sänger sich darüber etwas aufregt, denn seine eigene Arena-Tour erweise sich gerade als riesiges Minus-Geschäft, wie Weiss gesteht, trotz 120.000 Leuten im Publikum: „Früher war so etwas immer super, super wirtschaftlich und jetzt habe ich hoch sechsstellig aus privater Tasche draufgezahlt.“ Als Grund nennt Weiss die Corona-Zeit: „Durch die Corona-Krise ist das Live-Geschäft in einer großen Krise. Die Kosten haben sich vervielfacht, was dazu führt, dass Tourneen oftmals unwirtschaftlich sind.“ Er selbst habe seine Tournee mit Ticketpreisen von 65 Euro kalkuliert – die sich dann letztendlich als nicht mehr wirtschaftlich erwiesen. Deshalb möchte Weiss für 2024 erst mal eine Pause einlegen; in der Hoffnung, dass sich die Live-Kosten wieder einpegeln.

Kein Blatt vor den Mund nimmt Wincent Weiss auch in Sachen „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS): „Das ist für mich keine Musik-, sondern eine Entertainment-Sendung, und das unterscheidet DSDS von ‚The Voice‘, bei der es nicht darum geht, Leute vorzuführen oder Skandale zu machen.“ Wobei man natürlich beachten muss, dass Weiss da Aktien hat: Er selbst wirkt gerade an der Sendung „The Voice Kids“ mit. Und bei „Deutschland sucht den Superstar“ hatte er sich 2013 selbst beworben, kam aber „nur“ unter die letzten 29 Kandidaten.

Das vernichtende Urteil von Wincent Weiss zu DSDS: „Wenn Deutschland es als Unterhaltung ansieht, sich über andere Leute lustig zu machen im Fernsehen, dann sind die bei RTL genau richtig. Wenn ich so etwas sagen, kriege ich nie wieder eine Sendung bei RTL, und das ist auch gut so.“ Klares Statement. Und das, obwohl er bei RTL vermutlich leicht seinen Kontostand aufbessern könnte, um die sechsstellige Miese der Tour wieder reinzuholen. Aber Weiss scheint ein Mann der Prinzipien zu sein. Um ihn etwas aufzumuntern, sollte man nächstes Mal vermutlich einfach nach einem Autogramm fragen, wenn man ihn trifft.