Diese Frau liebt Lebkuchen und Spekulatius! Auch wenn sie sich, wie sie der Berliner Zeitung verraten hat, stets bis nach Halloween geduldet, um im Supermarkt bei den Weihnachtsleckereien zuzuschlagen: „Ich gehe dann mit vorgehaltener Hand an den Regalen vorbei, um meine Lust zu zügeln“, so Connor.



Und nun hat die Berlinerin Connor einen neuen Weihnachtssong am Start, noch bevor das erste Adventskalendertürchen geöffnet werden darf. „Christmas Train (Destination Hope)“ heißt er und ist einer der Bonustracks zur erweiterte Edition ihres 2022er Nummer-1-Weihnachtsalbums „Not So Silent Night – The Cozy Edition“, die am 17. November erscheinen wird.

Was soll das sein, der Christmas Train, der Weihnachtszug? Schnell denken manche sicher an den Coca-Cola-Weihnachtstruck. Die Glocken in Connors Song beflügeln diese Stimmung. Connor schwärmt in ihrem souligen Tanzbodenkracher von einer Sternschnuppen-Nacht, in der ein warmer, schön leuchtender Zug durch die Landschaft fahre, ja gar bis zum Nordpol. „There Might Be a Miracle Tonight.“ Heute Nacht könnte ein Wunder geschehen. Oha.

Und das Beste: Für diesen Nachtzug braucht man nicht mal ein Zugticket. Oder zumindest nur ein sehr spezielles: „The curreny is hope.“ Mit Hoffnung wird bezahlt. Und die wird dann in die Welt versprüht. Und nicht vergessen, mahnt die Zugführerin Connor: Für den Frieden beten! Sarah Connor ist und bleibt eben eine Optimistin. „Wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir es noch hinkriegen“, sagte sie 2022 der Berliner Zeitung, „dann könnte ich mich gleich erschießen. Ich möchte, dass meine Kinder sich aufs Leben freuen.“

Ob der Song „Christmas Train (Destination Hope)“ wohl auch auf der Setlist steht, wenn Sarah Connor am 3. Dezember ihre Weihnachtsshow in der Berliner Mercedes-Benz-Arena schmeißt? „Ich hab mir Sauereien für euch einfallen lassen“, versprach Connor unlängst bei ihrem Waldbühnen-Konzert. Wenn es sich bei diesen Sauereien im Dezember mal nicht um Lebkuchen und Spekulatius handelt! Halloween ist schließlich vorbei: Frau Connor darf Kekse shoppen.