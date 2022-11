Sarah Connor: „Ich kann meine Klappe einfach nicht halten“

Wir sind mit Sarah Connor verabredet in der Fischerhütte am Schlachtensee, einem eleganten Restaurant, in dem dunkle Holztöne dominieren. Sarah Connor trägt einen karierten Hut und ordert „Kaffee, ohne Milch“. „Also wirklich schwarz?“, will die Kellnerin wissen, die leicht ungläubig wirkt. „Ja, ist das denn so out?“, kontert Sarah Connor keck. „Gibt’s das gar nicht mehr?“ Nun ja, viele die Kaffee ohne Milch ordern, führt die Kellnerin aus, meinten damit Hafermilch. Nicht aber Sarah Connor. Sie will ihren Kaffee wirklich schwarz und bitter, ohne Schnickschnack.