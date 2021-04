Berlin - Sascha Ring hat in einem Interview mal gesagt, dass sich sein Job als Filmkomponist einfach so ergeben habe. Der italienische Film- und Theaterregisseur Mario Martone habe ihn nach einem seiner Konzerte gefragt, ob er nicht Lust darauf hätte. Ring hatte, und gleich zwei Projekte entstanden: „Il giovane favoloso“ (2014) und „Capri-Revolution“ (2018). „Wie vieles in meinem Leben ist das mehr oder weniger zufällig passiert“, erzählte Ring. Und rückblickend scheint der Schritt zur Komponistentätigkeit auch überfällig gewesen zu sein.