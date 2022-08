„Einlass 16.00 Uhr, Beginn: 18.00 Uhr“ steht auf den Eintrittskarten für SEEED – der Kultband aus Berlin. Heute nach über zwei Jahren Corona-Pause wird sie zu einem ersten von vorerst vier Heimspielen in der Wuhlheide in Schöneweide auflaufen. Aber nicht so bald. Denn um 19.30 Uhr hat noch nicht einmal die erste Vorband zu spielen begonnen. Gegen 20.15 Uhr, als die zweite Vorband – ein DJ und die Tanzgruppe MIK Family – sich noch immer Zeit lässt, gibt es sogar erste Buhrufe. Eine Frau stapft wütend die Treppe zwischen den Rängen hinauf, bietet ihre Tickets ironisch zum Verkauf an und verlässt das Konzert.

Auch Pia und Lukas werden langsam nervös. Sie sind heute aus Hamburg mit dem ICE angereist und haben für 22.30 Uhr ihre Rückfahrt gebucht. Langsam, aber sicher zeichnet sich ab, dass das eher knapp wird. Pia war 2017 „auf einem Mega-Konzert“ der Band und hatte ihrem Freund dann zu Weihnachten 2019 die SEEED-Karten für 2020 geschenkt.

Dieses Konzert wird heute nachgeholt. Noch drei weitere Shows der Band gibt es diese Woche zu sehen. Und dann noch einmal drei im September. SEEED ist noch immer eine Marke und kriegt ohne Probleme viermal innerhalb einer Woche die Parkbühne (mit insgesamt 17.000 Plätzen) voll.

Peter Fox’ Stimme lässt Berliner sich zu Hause fühlen

Um 21.00 Uhr dann, nicht eine, nicht zwei, nein, drei Stunden zu spät, kommen SEEED auf die Bühne und machen schon mit den ersten Sekunden ihrer Show alles wieder gut. Ganz wie in einem ihrer berühmtesten Songs, „Augenbling“, wo es heißt, „deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen“, wischen die Musiker hier allen Frust der letzten drei Stunden – aber auch den der Corona-Misere – wie mit einem Schlag beiseite. Die ganze Arena tanzt bis zum letzten Rang in blutrotes Flutlicht getaucht zu Hits wie „Schwinger“ und „Ding“. Für Pia und Lukas ist bald klar: „Wir lassen den Zug fahren und suchen uns einen Schlafplatz in Berlin.“ Die richtige Entscheidung. Denn die Show, die SEEED abliefert, ist, wie man auf Englisch sagen würde: for the books.

Mit der geballten Power der Lässigkeit bringt Peter Fox auch die neuesten Songs des Albums „Bam Bam“ (2019) auf die Bühne. „Komm in mein Haus“, ein klassischer Reggae-Song, ist eine der besten Nummern der Platte. Tatsächlich muss sich jeder Berliner und jede Berlinerin zwangsweise irgendwie zu Hause fühlen, wenn man die Stimme von Peter Fox hört – ob man seine Musik nun mag oder nicht.

„Berlin, ihr habt euch nicht verändert, null Komma null!“

Auf tosenden Applaus der Zuschauer aus allen Altersgruppen antwortet Fox: „Dankeschön, Berlin! Ihr habt euch nicht verändert, null Komma null!“ Und man will antworten: „Ihr auch nicht!“ Auch die Stimme des zweiten Frontmanns Frank A. Dellé hat nichts an Rhythmus und Kraft verloren. Wenn er in seinem einzigartigen, halb gesungenen Rap durch die englischen Verse rast, hört sich das fast unwirklich an. Und die Erwiderung bleibt einem auch ein bisschen im Hals stecken. Denn SEEED hat sich verändert – auf tragische Weise: Demba Nabé, der dritte Frontmann, verstarb 2018 im Alter von nur 46 Jahren, die Todesursache ist ungeklärt.

„Das ist für Demba. Er sieht uns und freut sich“, unterbricht Peter Fox ungefähr auf der Hälfte der Show das Konzert. Nabé fehlt den restlichen Bandmitgliedern wohl nicht nur wegen seines musikalischen Inputs. SEEED war und ist eine eingeschweißte Gruppe enger Freunde, eine Familie.

Was die Band ausmacht, ist vor allem ihre Vielseitigkeit. Wenn man die Fans fragen würde, was SEEED für Musik macht, dürfte es den meisten schwerfallen, eine klare Antwort zu geben. Die Rhythmen, die sich zwischen Dancehall, Reggae, Hip-Hop und Ska bewegen, sind so einzigartig, dass man für SEEED eigentlich ein eigenes Genre erfinden müsste. Eins, in dem ein rockiges Gitarrensolo auf den entspanntesten Reggae-Beat gespielt werden kann, während auf Deutsch und Englisch gerappt wird und das Ganze auch noch irgendwie cool klingt. Klar ist: Diese Musik ist geschrieben worden, um live gespielt zu werden. Wenn man SEEED nur von ihren CDs kennt, kann man sich nicht wirklich vorstellen, was in diesen Songs steckt und wie selbst die langsamsten Beats der Band eine ganze Arena aus den Sitzen reißen können.

„Dickes B“ als Zugabe für Berlin

Dazu kommen natürlich die witzigen und prägnanten Texte. Zuerst bringt Peter Fox mit dem Song „Schwarz zu Blau“ über die hässlichsten Seiten Berlins nach eigenen Worten „November-Vibes“ auf die Bühne. Dann folgt „Sie ist geladen“ (feat. Nura), ein urkomisches Lied „über toxische Liebschaften“.

Zum Abschluss aber darf ein Song natürlich nicht fehlen: „Dickes B“ (das B steht natürlich für Berlin). Die Musiker zollten in ihren kurzen Ansprachen zwischen den Songs der Stadt, der Quelle ihrer Inspiration, immer wieder Tribut. Das kulminierte jetzt in der Berlin-Hymne, wegen der viele die Band kennen. Die perfekte Zugabe für so ein Konzert in der Hauptstadt. In Corona-Zeiten sind die Zeilen des Refrains – „Im Sommer tust du gut und im Winter tut’s weh“ – noch ein bisschen realer geworden.

Und dann ist leider auch schon Schluss. Wie im Flug sind die eineinhalb Stunden vergangen. Ein echter Peter Fox zum Abschied: „Haut rein, kommt gut nach Hause und baut keine Scheiße!“