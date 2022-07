Nach den Sexismus- und Belästigungsvorwürfen bei den Bayreuther Festspielen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. „Aufgrund des Artikels im Nordbayerischen Kurier haben wir von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet“, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Martin Dippold der Berliner Zeitung, vorher berichtete die Süddeutsche Zeitung von den Ermittlungen. Das heißt, es gibt keine Personen, die Klage eingereicht hätten. „Sobald die Behörde von möglichen Straftaten Kenntnis erlangt, ist sie verpflichtet, Ermittlungen einzuleiten.“ So erläutert Lippold das Verfahren. Und in dem Presseartikel seien mögliche Straftaten enthalten. Derzeit laufen erste Zeugenvernehmungen. Auch wenn Lippold keine weiteren Auskünfte zu den Ermittlungen und ihrem zeitlichen Rahmen geben kann, nimmt er an, dass eine Beeinträchtigung des laufenden Festspielgeschehens nicht zu erwarten ist.

Der Nordbayerische Kurier berichtete von Frauen, die Opfer von Übergriffen und Anzüglichkeiten wurden. Frauen hatten anonym berichtet, dass sie auf dem Grünen Hügel angefasst wurden oder sich sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Festspiel-Chefin Katharina Wagner bestätigte, dass auch sie selbst betroffen war: „Sexuelle Anzüglichkeiten und teilweise Übergriffe in gewisser Weise ja“, sagte sie der dpa. „Ich habe mich aber zu wehren gewusst.“ Sie fügte hinzu, sie habe „sehr, sehr deutlich gehandelt“.

Sie könne verstehen, dass Frauen, die in der Hierarchie nicht so weit oben stünden wie sie, Angst hätten, über Übergriffe zu sprechen. Diese Angst wolle sie den Frauen nehmen. Sie rief sie auf, sich zu melden - auch anonym über einen Briefkasten oder Briefe, die unter ihrer Bürotür hindurchgeschoben werden könnten.

Auch Vorsitzende des Festspiele-Verwaltungsrates, Georg von Waldenfels, hatte nach den Vorwürfen Konsequenzen angekündigt. Es gebe „gar kein Vertun, dass wir mit allem Ernst und aller Unnachgiebigkeit dem nachgehen werden“.