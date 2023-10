Berlin als Drehort für Musikclips ist gerade offenkundig angesagt: Erst vor wenigen Wochen hat der australische Pop-Sänger Troye Sivan sein Musikvideo zur Hit-Single „Rush“ herausgebracht. Eine Orgie aus Sex und Schweiß und Party. Gedreht wurde Sivans pikanter Clip (Regie: Gordon von Steiner) am Strandbad Weißensee, im Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Friedrichshain, im Cassiopeia-Club auf dem RAW-Gelände und auch auf der Warschauer Brücke. Im Schlussbild sah man knapp über dem Horizont den Fernsehturm, zum Dämmerlicht. Fast 20 Millionen Klicks hat das Berlin-Video Troye Sivan inzwischen eingebracht.

Noch nicht so bekannt, aber auf bestem Wege dorthin, ist der britische Newcomer Sékou, gerade mal 19 Jahre jung. Schon so manche Stars schwärmen von Sékous berührender Gospel-Soul-Stimme: von Sam Smith über Pharrell Williams, Dua Lipa, Arlo Parks (die ihm einen Auftritt auf dem Glastonbury Festival bescherte) bis hin zu Michael-Jackson-Produzent Quincy Jones.

Das Musikvideo zu Sékous just erschienener Liebeszweifel-Ballade „Time Will Tell“ ist im September 2023 in Berlin entstanden. Das Eröffnungsbild zeigt die Lichter-Säulen im noch recht sauberen, erst 2021 eröffneten U-Bahnhof Museumsinsel; noch bevor Sékou mit seinem ersten Vers einsetzt: „You said I could be the one.“ Dann sehen wir ihn vor der James-Simon-Galerie und inmitten der pittoresken Kolonnaden vor der Alten Nationalgalerie.

Großer Sprung: Plötzlich befindet sich Sékou, wie gebeamt, zwischen orangen Säulen. Es ist die Unterführung am Messedamm, bekannt aus so manchen Hollywood-Filmen wie „Die Tribute von Panem“ (mit Jennifer Lawrence) und „Die Bourne-Verschwörung“ (mit Matt Damon). Und die Sprünge hören nicht auf: Nun sehen wir auch die gewölbte „Sternenhimmel“-Decke im U-Bahnhof Museumsinsel.

Danach scheint Sékou sich ein paar Drinks genehmigen zu wollen: Er kreuzt im Späti auf. Im Hintergrund sehen wir Sterni-Bierkästen und solche von Berliner Pilsener und Berliner Kindl. Und immer wieder brausen Berliner U- und S-Bahnen durchs Bild. Sinnbild für die tracktitelgebende verstreichende Zeit, die es klären wird? Geradezu tollkühn zeigt sich Sékou, als er sich auf den Mittelstreifen Unter den Linden wagt, um seine Ballade weiterzusingen. Im Hintergrund zu sehen: Fernsehturm und Stadtschloss.

Besonders angetan hat es Sékou offenbar neben dem Bahnhof Friedrichstraße auch der Bahnhof Warschauer Straße. Ob er wohl die Stadtbahn genommen hat, um vom einen zum anderen zu gelangen? Ja, hat er, wir sehen es später im Clip noch in Szene gesetzt. Auch der für Berlin-Besucher obligatorische Gang entlang der East Side Gallery fehlt nicht. Nur für welche Sorte Bier (Sterni? Kindl?) sich Sékou im Späti angesichts seines Liebeskummers entscheidet, bleibt bis zum Ende offen. Oder vielleicht wird es ja doch alkoholfrei? Pfanner-Eistee oder Fritz-Cola? Gesünder wäre es vermutlich.



Insgesamt wirken die Berlin-Bilder in Sékous Musikclip zwar etwas random-touristisch aneinandermontiert. Charmant kommt der junge Sänger mit der Wahnsinnsstimme aber trotzdem rüber in unserer coolen Stadt. Ob er sich wohl schon mit Umzugsplänen beschäftigt?