Berlin - Giacomo Puccinis „La Fanciulla del West“ („Das Mädchen aus dem goldenen Westen“) ist die unbeliebteste Oper seiner Reifezeit. An der Staatsoper Unter den Linden wurde sie am Sonntag überhaupt zum ersten Mal aufgeführt – und das sogar vor Publikum! Das im kalifornischen Goldgräber-Milieu spielende Stück gilt als inhaltlich schwach und musikalisch sperrig und melodiearm. Die Musik besteht nun aus jenen Passagen, die früher zwischen den Arien standen und immer etwas profillos ausgefallen waren – an ihnen hat Puccini besonders gearbeitet und dafür Beifall ausgerechnet von dem Schönberg-Schüler Anton Webern erhalten, der die in „jedem Takt überraschenden“, „ganz besonderen Klänge“ der Partitur rühmte.

Schönbergs Begriff der „Klangfarbenmelodie“ kommt einem in den Sinn, wenn man „Fanciulla“ von Antonio Pappano dirigiert und von der Staatskapelle Berlin gespielt hört. Puccini hat sowohl den großen, geradezu filmmusikalischen Klang bedient – gleich zu Beginn mit einer riesigen, dissonanten „Vorhang auf!“-Geste – als auch diesen Klang ausgedünnt, mit Dämpfern im Blech oder Flageoletts in den Streichern beschädigt und eigentümliche instrumentale Kombinationen erdacht, um die auf der Opernbühne neuartige Atmosphäre zum Klingen zu bringen.

Eine Männerwelt aus Gewalt und Sex

Diesem Changieren sind die Musiker wach und fantasievoll auf der Spur, aber auch dem eigentümlichen Ausdruck zwischen Pop und Moderne. So erinnert der letzte Akkord des so satt instrumentierten Minnie-Themas ausgerechnet an den Katastrophenklang von Mahlers gleichzeitig entstandener Neunter – und dann erklingt immer wieder ein von irgendwoher zitiertes Western-Thema, das jeder Subtilität den Garaus macht. Diese Brüche und Spannungen haben das Publikum von jeher fremdeln lassen – heute erscheint „Fanciulla“ musikalisch frischer als fast alles andere von Puccini.

Wenn da nicht diese ziemlich lahme Handlung wäre! Selbst im zweiten Akt entsteht Spannung durch in ihrer Hilflosigkeit fast komische Auf- und Abtritte der Personen. Die Regisseurin Lydia Steiner vermag das konzeptionell nicht unter einen Hut zu bringen; gemessen an den gerade vorgestellten durchgreifend ironischen Produktionen von Komischer und Deutscher Oper wirkt ihre Arbeit überraschend ernst. Wir sehen im ersten Akt eine Männerwelt aus Gewalt und Sex. Einer baumelt erhängt von der Decke, eine riesige Werbefrau mit nackten Brüsten verlockt ins „Paradise“, ein Bison wartet auf seinen Abschuss: Rotlicht und Rindfleisch sind die unhinterfragten Sehnsüchte dieser Gesellschaft von Truckern. Die Wumme sitzt so locker wie das Heimweh, und der Auftritt der einzigen Frau – Minnie, der Wirtin der „Polka“ – hat sofort zivilisierende Wirkung auf diesen Haufen.

Die Marlboro-Landschaften werden grau

Sie wird sich dann in einen Strolch verlieben, der eigentlich als Bandit gejagt, aber unter seinem falschen Namen Dick Johnson zunächst nicht erkannt wird. Das gefällt Sheriff Rance nicht, hat er es doch auf Minnie abgesehen. Am Ende wird Johnson gefasst, singt mit dem Strick um den Hals die einizige Arie und wird in letzter Sekunde von Minnie gerettet.

Das erinnert an die Szene aus Beethovens „Fidelio“, in der sich Leonore schützend vor ihren Mann wirft mit den Worten „Töt erst sein Weib!“. Steht bei Beethoven hinter dieser Geste der revolutionäre Sturz des Gewaltherrschers, geschieht das gleiche bei Puccini im vorpolitischen Raum als Einsatz einer Frau für ihr Privatleben. Und statt Hoffnung auf eine bessere Welt zu stiften, reiten Minnie und Johnson nun als Paar in den Sonnenuntergang und lassen die Goldgräber traurig allein. Man mag sich die weitere Entwicklung dieser Rotte nicht ausmalen.

Von Anfang an ist dieses Amerika nur eine Projektion von Reichtum und Freiheit. Im Bühnenbild von David Zinn wird das überdeutlich dadurch, dass die schönen Marlboro-Landschaften so schäbig wie möglich sich eben als Projektionen darstellen; im letzten Akt sind die Bilder grau geworden und zerschlissen.

Den zweiten Akt versetzen Steiner und Zinn in einen kleinen Kasten, Minnies Sozialwohnung, in der sie auch ein paar Drogensüchtige unterbringt – eine szenische Lösung, die sich von denen der Rahmenakte so stark unterscheidet, dass man sich in einer anderen Produktion wähnt. Sie ermöglicht Steiner indes eine stimmungsvolle Schneetreiben-Projektion um die Wohnung herum sowie die Darstellung der Außenwelt, in der Sheriff Rance Dick Johnson jagt. Die zaghafte körperliche Annäherung zwischen Minnie und Johnson inszeniert sie überaus berührend.

Anja Kampe versteht Minnie eindeutig von ihrer weichen Seite, an den handfesten Stellen überzeugt sie weniger; die Partie gilt als überaus heikel wegen ihrer oft tiefen, aber gelegentlich explosiv nach oben ausbrechenden Tessitura. Ebenso macht Marcelo Álvarez als Bandit nicht gerade den gerissensten Eindruck. Seine Arie singt er allerdings zauberhaft zerbrechlich, ohne kraftmeierisches Stemmen des Spitzentons. Michael Volle fasst seine Rolle als eifersüchtiger Sheriff am effektvollsten auf, mit großer Selbstverständlichkeit integriert er Phrasierung und Spiel und schafft das kraftvolle Porträt eines eifersüchtigen und lieblosen Mannes. In solchen Momenten hat die Produktion durchaus große Momente; die Problematik des Stücks jedoch bekommt sie leider nicht in den Griff.