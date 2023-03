Staatsoper Unter den Linden: Kommt Christian Thielemann – oder gar eine Dirigentin?

Etwas wehmütig blickt Matthias Schulz, der Intendant aus dem Fenster seines Büros. Er sieht die Hedwigs-Kathedrale, immer noch eine Langzeit-Baustelle. Und er sieht „seine“ fertig renovierte Staatsoper, in der seine Intendanz sich gerade ihrem Ende nähert. Am Mittwoch stellte Schulz die letzte von ihm verantwortete Spielzeit vor. Einige Tage davor spricht er mit der Berliner Zeitung über seine Jahre an der Spitze einer ehrwürdigen Institution, die außergewöhnlich waren: Rückkehr in das neue Haus, die Corona-Schließungen und das Ende einer Ära auf der Position des Generalmusikdirektors nach dem Rücktritt von Daniel Barenboim.

Schulz, der Berlin in Richtung Zürich verlässt, hatte wenig Zeit, sich mit auf romantische Weise mit dem „genius loci“ vertraut zu machen. Er musste stets Brände löschen, „jetzt kann ich Krise!“, sagt er. Nur ganz selten konnte er eine Reise nach innen antreten, wie als Klavierbegleiter von Michael Volle bei einer magischen „Winterreise“ im Apollo-Saal. Gerade die Corona-Zeit, die viele Musiker in existentielle Krisen stürzte, war besonders herausfordernd. Es ist Schulz gelungen, das komplexe Unternehmen ist mit viel Geschick durch diese Zeit zu führen, mehr noch: Wie Phoenix aus der Asche erhob sich das Haus Unter den Linden im Herbst mit einer triumphalen Premiere von Richard Wagners „Rind des Nibelungen“. Noch heute kommt Schulz ins Schwärmen: „Mit dem Ring ist die Staatskapelle als Spitzenorchester so richtig in Fahrt gekommen. Diese herausragende Zeit hat bei uns allen Spuren hinterlassen.“

Die Staatskapelle auf Weltniveau

Das Orchester der Staatsoper hat sich unter Daniel Barenboim als Orchester von internationalem Rang erwiesen. Die Staatskapelle Berlin ist heute jung, weiblich – mit Jiyoon Lee, einer brillanten Konzertmeisterin aus Südkorea – und multikulturell. Erst dieser Tage hat das Orchester seine herausragende Qualität mit Gustav Mahlers Neunter unter Simon Rattle aufblitzen lassen. Die Ring-Aufführungen unter der Leitung von Christian Thielemann sehen viele Musiker als Zäsur an: Hier habe man gesehen, dass dieses Orchester auf Weltniveau spielen kann.

Nach diesem Erlebnis dürfte Thielemann sicherlich einer der wichtigsten Kandidaten für die Nachfolge von Barenboim sein. Die Musiker der Staatskapelle Berlin brauchen jedenfalls einen Generalmusikdirektor, der den Klangkörper nachhaltig formt. Die Musiker wissen, dass der Umbruch noch nicht abgeschlossen ist. Sie sind ehrgeizig und hungrig und wollen sich an der Spitze etablieren. Sie fühlen sich der Staatsoper verpflichtet, weil das Haus einen klaren Anspruch an alle Mitwirkenden hat: „Es braucht Spitzeninstitutionen, um in die Breite wirken zu können. Um eine Spitzeninstitution zu sein, braucht es wiederum Spitzenkräfte“, formuliert es Matthias Schulz, der sich bei der Barenboim-Nachfolge nur noch als Vermittler sieht.

Das beste Orchester für die beste Akustik

Die Staatskapelle Berlin ist ein sehr spezielles Ensemble, weil sie nicht nur als Opernorchester wirkt, sondern eine eigene Identität als Konzertorchester pflegt. „Das Orchester ist aufgrund der jüngsten Leistungen selbstbewusst geworden – und das ist sehr gut, denn ein solches Haus braucht Eigenverantwortung gerade bei den Leistungsträgern“, sagt Matthias Schulz. Ein starkes Orchester braucht die Staatsoper auch deshalb, weil sie nach dem Umbau bewiesen hat: In diesem Ambiente mit seiner vorbildlichen Akustik lässt sich das gesamte Opernrepertoire – von der Barockoper über die Klassik, die Italiener bis zur deutschen Romantik und der zeitgenössischen Avantgarde – verwirklichen wie sonst an keinem Ort in Berlin.

Entscheidend ist, dass die Staatsoper Unter den Linden höchste Qualität für alle Epochen garantiert. Sie zeigt dies seit Jahren im Bereich der Alten Musik, wo während der internationalen Tourneen der Staatskapelle die besten Ensembles in diesem Genre gastieren. Im November 2023 wird „Médée“ von Marc-Antoine Charpentier mit dem Freiburger Barockorchester unter Simon Rattle zu hören sein, außerdem spielen die Akademie für Alte Musik Berlin, Les Musiciens du Louvre, Jordi Savalls La Capella und andere.

Schulz ist in der Programmgestaltung für seine letzte Saison vor allem bei den Dirigenten innovativ vorgegangen: Sieben der führenden Dirigentinnen der Welt werden zu hören sein, von Joana Mallwitz und Elim Chan über Marie Jacquot bis zu Simone Young. Matthias Schulz sagt: „Es ist sehr schön zu sehen, dass viele herausragende Musikerinnen heute auch ihren Platz in den wichtigsten Häusern gefunden haben – und zwar ausschließlich aufgrund ihrer künstlerischen Leistungen.“

Viel Zeit bleibt nicht für die GMD-Suche

Ob vielleicht sogar eine Frau die erste Generalmusikdirektorin in Berlin wird? Die Entscheidung darüber fällt in den kommenden Monaten. Eine wichtige Rolle wird die neue Intendantin spielen, Elisabeth Sobotka. Die Österreicherin hat acht Jahre unter dem legendären Ioan Hollender an der Wiener Staatsoper gedient und das Handwerk somit von der Pike auf gelernt. In Graz, der österreichischen Avantgarde-Hauptstadt, hat sie ein breites Opernprogramm auf die Beine gestellt, das über die Grenzen hinaus Beachtung fand. Wen sie für die Rolle des Generalmusikdirektors ins Rennen schicken wird, weiß noch niemand. Viel Zeit hat sie jedenfalls nicht, weil die Terminkalender der großen Dirigenten und Dirigentinnen über Jahre hinaus ausgebucht sind.

So werden die Berliner Opernfreunde zu Ostern 2024 auf Christian Thielemann bei Wagners „Ring“ verzichten müssen, er ist bei den Strauss-Tagen in Dresden verpflichtet. Statt ihm dirigiert Philippe Jordan. Thielemann ist im November zu hören, mit Bruckners Fünfter. Daniel Barenboim wird einen Zyklus mit den Brahms-Symphonien dirigieren – in den USA, auf einer Tournee mit der Staatskapelle im November 2023.