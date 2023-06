Die Band Turnstile gab sich in Berlin die Ehre. Ganz jung und anti-kapitalistisch waren die Besucher nicht mehr, doch selbst auf dem Oberrang kam Punkrock-Feeling auf. Die Konzertkritik.

Die Band Turnstile trat am Mittwochabend in Berlin auf. Gonzales Photo/imago

Laut, dreckig und unhöflich sind Attribute, die nicht besonders geschätzt werden. Zu Unrecht! Gute Punkrock-Konzerte beweisen das. Hier darf der Schweiß tropfen. Die Stimmen sind rotzig. Ohrstöpsel brauchen nur Anfänger. Turnstile aus den USA sind solch eine Formation, deren Fans sich am Mittwochabend – ausgerechnet – in der Verti Music Hall in Berlin einfanden.

Zur gleichen Zeit blickte die Musikwelt nach München auf Rammstein, die erstmals nach den schwerwiegenden Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann auftraten. Die 4500 Turnstile-Fans in Berlin focht das nicht an. Die Band ist skandalfrei und von derben Aftershow-Partys ist nichts bekannt. Punkrock ist nicht lieb, hat mit Gewalt aber nichts zu tun. Die Texte brauchen weder ein echtes noch ein geheucheltes lyrisches Ich. Punkrock ist roh, ehrlich, nackt und herzlich. Während andere „Dicke Titten“, „Ausländer“ und „Deutschland“ besingen, werden auf Punkrock-Konzerten „No Sexism“, und „No Racism“ skandiert, Liebeslieder geschrien und Bässe statt Frauen malträtiert.

Um 21.19 Uhr wird es dunkel, das Intro wird abgespielt. Über dem Schlagzeug hängt ein riesiges Banner mit dem Logo von Turnstile sowie zwei Sternen, die aussehen wie die, die sich vermutlich jeder dritte heute alternde Punkrock-Fan in den 00er Jahren auf Unterarme oder die Leiste hat stechen lassen.

Während die Besucher vor 15 Jahren wohl noch mit Nietengürtel und zerrissenen Strumpfhosen herumliefen, tummeln sich hier bei Turnstile neben den üblichen Verdächtigen in dunklen Bandshirts Frauen in bunten Kleidern. Eine Dame auf dem Oberrang trägt sogar eine Perlenkette. Diese Fans sehen aus als kämen sie gerade von einem Jour Fixe in der Werbeagentur. Das hat ebenso wenig wie die Location mit anti-kapitalistischem Punk nichts zu tun.

Doch das ist egal, denn Turnstile heizen ihnen so sehr ein, dass sie auch die Bürokleidung vollschwitzen und den Fußboden mit umgeschüttetem Bier (6,50 Euro) vollkleben. Es ist also wie üblich ein wenig dreckig. Laut sind Turnstile sowieso und weil sie nach einer knappen Stunde Performance keine Zugabe spielen auch irgendwie unhöflich.

Der Moshpit zögert keine Sekunde als die ersten Töne einsetzen. Zu „Mystery“ steuern halbnackte Körper im Rhythmus aufeinander zu. Ein paar crowdsurfen, spätestens ab dem 3. Lied bebt der Saal. Das Besondere an Turnstile: Beat folgt auf Beat ohne kratziges Geschrei. Man kann mitsingen – was auf Hardcore-Konzerten zwar nicht verpönt ist, wohl aber angesichts der scharfen Shouts oft schwierig ist.

Die Band kommuniziert erwartungsgemäß wenig mit dem Publikum. Doch ein „Eeeehjoooo“, das von der Menge mit selbigem erwidert wird, bringt auch Sänger Brendan Yates hervor. Auch ein Aufruf zum Mitsingen bei „Moon“ putscht die Menge weiter auf.

Highlight des Abends ist das Schlagzeug-Solo. Der Drummer steht für etwa 3 Minuten im Mittelpunkt. Die Menge feiert ihn frenetisch mit Pfiffen, Jubeln und Mitklatschen im immer schneller werdenden Takt. Ein Geigen-Solist könnte hier neidisch werden, der in der Regel höchstens ein höfliches Applaudieren und ein kultiviertes „Bravo“ von bequemen Sesseln empfängt.

Letzter Song ist „Blackout“, die Menge eskaliert im Circle Pit. Turnstile waren nur kurz zu Gast. Das Konzert viel simpler und unspektakulärer als die Rammstein-Auftritte sein dürften, weil ohne gewaltige Feuer-Show, üppige Schminke und lüsterne Texte. Doch an Tagen wie diesen ist weniger mal wieder mehr.