Brian Molkos Image gründet nicht gerade darauf, dass er die Klappe halten würde. Im Grunde kam die ganze Karriere seiner Emo-Goth-Glamrock-Band Placebo ja gerade deshalb in den 1990ern in Fahrt (und erregte auch die Aufmerksamkeit und den Respekt von David Bowie), weil er besonders lautstark dagegen war. Bis in die Ästhetik hinein: Während die Britpopper seinerzeit Poloshirts, Parka-Mäntel und Fischerhüte trugen, lief bei Brian Molko (wie auch bei seinem Band-Buddy, dem Bassisten Stefan Olsdal) pechschwarzer Kajal übers junge, schöne Anti-Engelsgesicht.

Placebo waren zu einer Zeit, als das noch völlig Anti-Zeitgeist war, queere Crossdresser; sie trugen Spitzenstrumpfhosen, Strapse, Kleider und bauchnabelfreie Mieder-Crop- Tops. Und vermutlich sind dieses Beharren auf sexueller Fluidität und Queerness und der popkulturelle Aktivismus dazu ein Grund, weshalb dem Placebo-Sänger Brian Molko die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ein Dorn im Auge ist.

Melonis sehr weit rechts stehende Regierung hat Migranten, aber auch queere Lebensformen deutlich auf dem Kieker, vergleichbar mit den Regierungen in Polen und in Ungarn. Konkret hat die amtierende Meloni-Regierung etwa die Gemeinden in Italien angewiesen, keine gleichgeschlechtlichen Paare mehr als Elternpaare anzuerkennen. „Was in Italien passiert, ist gruselig, und es greift um sich“ hat kürzlich David Broder (der Autor von „Mussolinis Enkelkinder: Faschismus im zeitgenössischen Italien“) in einem Leitartikel in der New York Times detailliert aufgeschrieben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

#EnVideo 📹



▶️ "Giorgia Meloni, pedazo de mierda, fascista, racista".



Así se expresó Brian Molko, vocalista de la banda @PLACEBOWORLD, en contra de la primera ministra de Italia, durante un concierto en la localidad de Stupinigi en Turín.#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/uCao2PUDYU — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) July 18, 2023

In diesem Licht ist wohl auch Brian Molkos Verbalattacke gegen die italienische Ministerpräsidentin zu sehen. „Meloni, Stück Scheiße, Faschistin, Rassistin“, hat Brian Molko, es ist auf Video belegt, beim Auftritt am 11. Juli 2023 auf dem Park-Festival in Stupinigi lautstark verkündet. Auf Italienisch. Molko hat väterlicherseits Vorfahren aus Italien. Schnell ermittelte die Staatsanwaltschaft – was schon ahnen ließ, was nun geschah: Meloni reichte Klage ein. Doch auf welcher Grundlage?

Tatsächlich hat Meloni gute Chancen, vor Gericht zu gewinnen. Denn laut italienischem Strafgesetz muss, wer die „Republik öffentlich beleidigt“, mit 1000 bis 5000 Euro Geldstrafe rechnen. Aber: Ist Meloni die Republik, nach dem sonnenköniglichen Motto „Der Staat bin ich“? Gewissermaßen schon. Denn unter den Begriff Republik fällt im italienischen Rechtssinn neben den Gerichten, der Armee und dem Parlament auch die Regierung, der Meloni vorsteht. Majestätsbeleidigung, quasi. So würde man zumindest sagen, wenn Italien eine Monarchie wäre.

Mit 1000 bis 5000 Euro Strafgeld kommt Brian Molko allerdings noch glimpflich davon – zumal bei seinem vermutlich guten Kontostand; das jüngste Placebo-Album „Never Let Me Go“ war 2022 etwa auf Platz eins der deutschen Charts und auch in anderen Länden an der Chartspitze. In der Türkei würde Molko es sich womöglich doch genauer überlegen mit der Republikbeleidigung: „Wer den Präsidenten der Republik beleidigt, wird mit einem Jahr bis zu vier Jahren Gefängnis bestraft“, heißt es dort im Strafgesetzbuch.