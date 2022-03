Warum werden Dokumentarfilme nicht als beste Filme bei den Oscars nominiert? Es gibt da kein Statut, und in den Kategorien herrscht seit jeher die sozialrealistische Middlebrow-Erzählung bis zum Tennis-Biopic „King Richard“. An Spannung, emotionaler Wucht und Kunstfertigkeit nehmen es jedoch alle Dokufilm-Nominierten, die am Sonntag zur Wahl stehen, mühelos mit jedem Spielfilm auf.