Super Bowl ist ihr nicht super genug: Rihanna spielt auch bei den Oscars

Nachdem der barbadische Superstar kürzlich schon in der Halbzeitpause beim Super Bowl auftrat, steht nun auch noch eine Performance in Los Angeles an.

Es gibt Superstars, für die ist das Wort Superstar zu klein. Megastar. Hyperstar. Rihanna gehört zweifelsohne zu diesem erlauchten Zirkel. Sieben Jahre lang trat sie gar nicht auf, sie kann es sich leisten. Und nun gleich zwei A-Liga-Performances innerhalb nur weniger Wochen. Gerade erst am 13. Februar hat Rihanna in der Halbzeitpause beim Super Bowl gespielt, ein viertelstündiges Mega-Medley.

Und kaum einen Monat später, am 12. März steht schon der nächste Topstar-Auftritt an: bei den Oscars, wo Rihanna obendrein mit ihrem Song „Lift Me Up“ (aus dem Soundtrack von „Black Panther: Wakanda Forever“) nominiert ist, natürlich in der Kategorie „bester Song“. Dass Rihanna nun einen Gig nach dem nächsten gibt und freilich nur bei Events, die allerhöchste Aufmerksamkeit garantieren, kann eigentlich nur eins bedeuten: Es müsste schon mit dem Anti-Christ zugehen, wenn dieses Jahr nicht auch Rihannas neues Album, der Nachfolger zu „Anti“ von 2016, käme.