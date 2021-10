Weniger Chichi geht nicht. Wenn seine Frau arbeiten geht, was sie noch dreimal die Woche tut, setzt sich der 68-jährige britische Rentner Frank Watkinson mit seiner Gitarre in das Zimmer neben der Küche vor eine Kamera und ein Mikrofon und musiziert. Und Hunderttausende, manchmal auch Millionen schauen sich das auf YouTube an.