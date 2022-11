Vor dem Kelly-Konzert in der Mercedes-Benz-Arena haben wir mit Patricia und Joey gesprochen. Über ihre DDR-Auftritte, Rückschläge, Niederlagen und Weihnachten.

The Kelly Family im Interview: „Die Ossis sind so bodenständig wie wir Kellys“

„Christmas Party“ heißt das neue Weihnachts-Album der Kellys. Mit dem kommen sie auch auf Tour nach Berlin. Eine krasse Erfolgsgeschichte, dass sie nach wie vor die großen Arenen des Landes füllen, über 25 Jahre nach ihrem Durchbruch mit der LP „Over The Hump“. Angefangen haben die Kellys schon 1978, auch mit Weihnachtsliedern; allerdings auf Straßen und Dorffesten. Als uns Patricia und Joey Kelly per Videochat zugeschaltet sind, wirken sie nicht wie Millionäre – sondern einfach wie Menschen, die gern am Alex Musik machen. Wie kann das bloß sein?