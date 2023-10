Dass The National noch einmal in Berlin konzertieren, ist ein Heidenglück. Je länger das Coronavirus die Welt gefror, umso wuchtiger wirkten die Blockaden im Kopf des The-National-Sängers Matt Berninger. Statt Alkohol und Cannabis konsumierte er Antidepressiva, doch mehr als ein klein wenig Linderung an dunkelsten Tagen verschafften auch die Tabletten nicht.

Ängste trieben den Musiker in finstere Gedankenspiralen. Wenn ihm in diesem Leben das Talent zum Texten schlicht abhandengekommen ist – zerbrechen dann The National? Ist das Leben, wie er es kannte, passé? Glücklicherweise blieb all das Spekulation. Schritt für Schritt fand Berninger den Rückweg, zu seiner Band und zu sich selbst. Langsam wuchsen im Proberaum neue Lieder, irgendwann reichten sie gar für zwei Platten 2023.

So geschieht es, dass The National am letzten Septemberabend des Jahres die Bühne der ausverkauften Max-Schmeling-Halle betreten. Eines der neuen Stücke trägt den Titel „Once Upon A Poolside“; die anrührende Ballade eröffnet das Konzert der Indierock-Gruppe. „Don’t make this any harder. Everybody’s waiting. Walk-on's almost over. Teenagers on ice“: Mit diesen Worten besingt Berninger ein Unbehagen vor dem Weitermachen nach der Krise. Sobald seine Stimme zum ersten Vers ansetzt, hat er merklich vielen Besuchern ihren Ballast von den Schultern genommen.

Man muss es einmal so deutlich geschrieben haben: Berningers Bariton ist ein Geschenk der Götter – völlig gleich ob er schmachtet, kratzt oder bricht. Das Konzert nimmt seinen Lauf mit zwei weiteren Songs, die erst in diesem Jahr erschienen sind; das aufbäumende Trennungslied „Eucalyptus“ und der Fünfminüter „Tropic Morning News“ finden sich auf der im April veröffentlichten Platte „First Two Pages Of Frankenstein“.

Nun jauchzen die Gitarren von Aaron und Bryce Dessner, auch Schlagzeug und Bass der Devendorf-Gebrüder Bryan und Scott haben ihre angetraute Schlagzahl gefunden. Schon nach zehn Minuten wirkt Berninger angesäuselt vom Weißwein. Offenkundig hat er die profanste aller Zauberformeln des Rock’n’Roll gelüftet: Alkohol als Wundertrank, um sich unter der Beobachtung von Abertausenden vollends verlieren zu können. „Such a beautiful little space“, witzelt er noch ein wenig verlegen in der ersten einer Handvoll Ansagen. Es folgt mit „Demons“ ein Stück aus „Trouble Will Find Me“, der Langspieler hatte The National vor einem Jahrzehnt zum endgültigen internationalen Durchbruch verholfen.

The National in der Max-Schmeling-Halle: Reichlich Herz und Schmerz

Folgerichtig und zum merklichen Wohlgefallen des Publikums bieten die New Yorker die halbe Platte dar. Bereits an neunter Stelle spielen sie beispielsweise ihren nominell größten Song, „I Need My Girl“ birgt zu gleichen Teilen umwerfende Schönheit und herzzerberstende Traurigkeit. Jeder im Publikum spürt das und am meisten Matt Berninger selbst. Gelegentlich wirkt er wie ein Chansonnier, dessen Gesten das Gesungene in manchmal persiflierender und bisweilen beschwörender Fasson akzentuieren.

Singt er beispielsweise vom Kleinerwerden, sackt auch der Mikrofonständer in sich zusammen. Wenn Berninger sich in einem Epos namens „Conversation 16“ als Teufel tituliert und die Band im Kollektiv explodiert, dreht Berninger dem Publikum in voller Absicht seinen Rücken zu. Während des Auftritts klatscht er bestimmt hundert Mal mit der flachen Hand gegen seine Stirn, manchmal ballt er die Faust.

Mit reichlich Herz und Schmerz leidet der Sänger inmitten der klanglichen Eruptionen seiner Band. Man nimmt es ihm auch deshalb ab, weil er Gesten der Lässigkeit gebraucht, bevor der Pathos sich selbst verzehrt. Das Publikum hingegen reagiert besonders wüst auf Gassenhauer altherkömmlicher Indierock-Spielart wie „Bloodbuzz Ohio“ und „Fake Empire“, entstanden in den Nullerjahren.

Nach einem wehmütigen Klagelied über das Sujet der Entfremdung namens „About You“ verlassen The National die Bühne. Freilich kommen sie mit einer Zugabe zurück. Das Titelstück ihres kürzlich am 18. September ohne jegliche Ankündigung veröffentlichten Albums „Laugh Track“ ist noch nicht im kollektiven Gedächtnis der Hörerschaft verankert, demzufolge lauscht das Gros hier in bedächtiger Manier. Dann aber „Terrible Love“: Zum ersten Refrain prescht Matt Berninger schnurstracks in die Menge, in einem Anflug von Manie bahnt er sich seinen meterlangen Weg über beinahe die gesamte Fläche der Halle.

Der Abend endet mit einem wundervollen Lied namens „Vanderlyle Crybaby Geeks“. Die elektrischen Gitarren werden gegen akustische Instrumente eingetauscht, aus Berningers Mund kommt kein einziger Ton mehr. Zwölftausend Menschen singen im Chor: „Leave your home. Change your name. Live alone. Eat your cake“. Es ist ein Lied von Vergebung, Tränen fließen. Nach zweieinhalb Stunden hat Matt Berninger nicht nur das Publikum erlöst, sondern auch sich selbst.