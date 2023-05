Wochenende schon wieder vorbei: Warum The Weeknd seinen Künstlernamen killt

Der kanadische Kuschelsänger The Weeknd will nicht mehr The Weeknd sein. Warum? Und welche prominenten Vorbilder gibt es für diese Aktion von Abel Tesfaye im Pop?

Fans werden sich wohl umgewöhnen müssen: Abel Tesfaye will seinen Künstlernamen The Weeknd ablegen.

Fans werden sich wohl umgewöhnen müssen: Abel Tesfaye will seinen Künstlernamen The Weeknd ablegen. Jens Kalaene/dpa

Die gute Nachricht vorweg: The Weeknd wird weiterhin Musik machen. Es wäre ja auch ein Jammer, wenn wir auf das schönste Jammern der Welt verzichten müssten! Der kanadische R&B-Sänger ist eines der besten Beispiele im zeitgenössischen Pop, bei dem gigantische Reichweite im Mainstream einerseits und fantastische Kritiken aus der Fachwelt andererseits zusammenfinden. Warum eigentlich?

Das hat natürlich mit seiner einmalig beseelten Falsetto-Stimme und seinem großartigen Gespür für Herzleid-Harmonien sowie eingängige Moll-Melodien zu tun, aber auch stark mit seinen drei experimentellen Mixtapes „House of Balloons“, „Thursday“ und „Echoes of Silence“ von 2011.

Die garantieren ihm bis heute große Credibility: die Underground-Ästhetik; die Auswahl der Samples (von Beach House bis Siouxsie and the Banshees) und das derzeit noch recht ungewöhnliche Mixen von Shoegaze, Psych-Rock, Post-Punk und New-Wave in den R&B hinein sollten für eine ganze Generation im Alternative R&B stilprägend werden. Überhaupt war Weeknd ein Pionier im Pop fürs Denken post-genre: jenseits konventioneller Stilgrenzen.

Die neueren Platten von The Weeknd sind deutlich glatter poliert: Ein Sound auch fürs Konsensradio, zwischen Michael Jackson und R. Kelly. Vielleicht wäre The Weeknd selbst auch gerne wieder rauer. Auffällig ist sein Herz für deutlich kleinere, „nischigere“ Acts: 2020 etwa hat er (unter seinem Klarnamen Abel Tesfaye) das Album des Electronica-Experimentators Oneohtrix Point Never produziert. Sehr weit entfernt vom massentauglichen Sound der Weeknd-Kernmarke. Und kürzlich erst hat er sogar auf Tracks seines Kumpels Mike Dean (auf der Platte „4:23“) mitgesungen, ohne sich dabei als Feature-Gast nennen zu lassen.

ABEL formally known as The Weeknd ? — Abel Tesfaye (@theweeknd) April 3, 2022

All das passt dazu, dass The Weeknd nun auch seinen hyperprominenten Namen ablegen will: „Ich werde immer noch Musik machen“, sagte er dem W Magazine, „aber ich möchte The Weeknd trotzdem töten. Und ich werde. Letztlich. Ich versuche auf jeden Fall, diese Haut abzustreifen und wiedergeboren zu werden.“ Auf Twitter heißt er auch schon Abel Tesfaye – der Name, mit dem er das Licht der Welt erblickte.

Trotzdem ist der Schritt nun alles andere als demütig: Zwar nennen sich viele Acts in frühen Jahren mal um, oft aus Wankelmut oder weil es den Namen einfach schon woanders gibt. Aber sich zur Höhe des Erfolgs mit neuem Namen krönen? Wer hat das schon getan! Prince, Puff Daddy, Snoop Dogg, Cat Stevens. Hier reiht sich The Weeknd, pardon, Abel Tesfaye nun ein. Seine Streaming-Zahlen schweben eh schon höher als die Letztgenannten zusammenaddiert.