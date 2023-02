Therapiestunde bei Elif: Einmal Sünde und Liebeskummer mit alles, bitte!

Unsere Verabredung steht via Videochat Zoom, um 18 Uhr. Elif ist per Handykamera zugeschaltet. Sie sitzt auf dem Boden, an eine weiße Wand gelehnt. Ja, sie sei bei sich zu Hause. Als sie das sagt, muss sie schmunzeln. „Es ist lustig, weil ich mich immer schwarz anziehe, meine gesamte Wohnung aber in Weiß und Beige eingerichtet ist“, sagt sie. Sie komme sich wie ein schwarzer Fleck in ihrer hellen Wohnung vor. Warum sie immer nur schwarz trägt? Sie setzt zur Erklärung an, zögert dann aber. „Das ist eine Philosophie für sich“, sagt sie dann nur. „Aber es ist auf jeden Fall meine Farbe.“