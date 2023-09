Till Lindemann schockt mit neuen Video-Snippets auf Social Media

Dass Rammstein-Sänger Till Lindemann es nun erstmal ruhiger angehen könnte, dieser Gedanke hatte sich vermutlich schon mit Lindemanns Besuch im KitKat-Club erledigt, also nach dem zweiten der drei Rammstein-Konzerte im Berliner Olympiastadion. Schon das war eine Ansage. Sowieso: die variierten Song-Zeilen auf den Konzerten! „Alle haben Angst vor Lindemann“, grollte Lindemann bereits beim Samstag-Konzert von Ramstein am 15. Juli 2023. In Abwandlung der eigentlichen Zeile „Alle haben Angst vorm schwarzen Mann“.

Auf diese Weise hat Lindemann indirekt, aber unmissverständlich auch Bezug auf die Vorwürfe gegen ihn genommen. Die Anschuldigungen von meistens anonymen Frauen, die (so ist es in vielen Medienberichten vom Spiegel bis zur Zeit dokumentiert) gegenüber Journalisten geschildert haben, wie sie Backstage in Gegenwart von Lindemann unangenehme bis beängstigende Situationen erlebt hätten. Juristisch sind diese Anschuldigungen nun erst mal vom Tisch: Nachdem in Vilnius schon vor vielen Wochen die Ermittlungen eingestellt wurden, ist das nun seit Ende August auch in Berlin so.

„Zunge“-Screenshot von Till Lindemanns offiziellem Tiktok-Kanal screenshot/till lindemann official/tiktok

Aber erstmal eine ruhige Kugel schieben ist nicht im Hause Lindemann: Flackernde Bewegtbilder auf Lindemanns Instagram- und TikTok-Kanälen sorgen für Aufsehen und Aufhorchen und überhaupt Aufruhr im Netz. Dabei sind es bislang nur Schnipsel: Lindemann, blutverschmiert. Lindemann, in einen Käfig gesperrt. Lindemann mit zugenähten Lippen. Aber wie es aussieht, handelt es sich um Ausschnitte aus einem Videoclip zu Lindemanns Solo-Single „Zunge“, die schon diesen Freitag erscheinen soll. Bei manchen Anbietern ist der Song schon gelistet.

Die Bilder passen trefflich zu besagter Zeile „Alle haben Angst vor Lindemann“. Lindemann, durch ominöse Kräfte mundtot gemacht. Im Video ist eine Frau mit dunklen Haaren gegengeschnitten. Brisantes Detail: ein kohlenschwarzer Rabe. Raben gelten in der Mythologie oft als „dunkle Gesellen“. Zugeschriebene Charaktereigenschaften: Geschwätzigkeit und Lug und Trug. Es liegt nahe, das als Kommentar zum inzwischen eingestellten Ermittlungsverfahren zu lesen; wobei die Bild-Zeitung aus dem Umfeld des Sängers erfahren haben will, dass der Clip schon vor den Skandal-Vorwürfen entstanden sein will. Doch die Gerüchte machen nicht halten: Im Netz kursieren sogar Spekulationen, ob das Video in Moskau entstanden sei, gemeinsam mit dem Russischen Staatszirkus.

Was sich mit Gewissheit sagen lässt: Das Motiv der zugenähten Lippen, auf das Lindemann zurückgreift, das hat Tradition: Der russische Aktionskünstler Pjotr Andrejewitsch Pawlenski etwa erschien 2012 auf dem Vorplatz der Kasaner Kathedrale in Sank Petersburg mit zugenähten Lippen. Die Polizei schickt ihn per Krankenwagen in die Psychiatrie, wo man ihn jedoch schnell wieder nach Hause schickte. Allerdings hat auch Pawlenski schon bildsprachliche Vorfahren: Der Fotografiekünstler David Wojnarowicz hatte sich 1990 für den Dokumentarfilm „Schweigen = Tod“ des schwulen Berliner Regisseurs Rosa von Praunheim die Lippen zugenäht – aus Protest gegen die mutmaßlich homophobe Untätigkeit der Reagan-Regierung gegen die AIDS-Epidemie. Schweigen = Tod.



Stellt sich Lindemann bewusst in diese Tradition? In jedem Fall tun die Video-Schnipsel genau das, was Lindemann schon immer am besten konnte: über die Schmerzgrenze hinaus schockieren, provozieren und Interpretationen anstacheln.