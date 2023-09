Till Lindemann veröffentlicht Video mit zahllosen nackten Frauen zu neuem Song „Lecker“

Till Lindemann hat am Donnerstagabend via Instagram Schnipsel eines Musik-Videos veröffentlicht. Es bezieht sich auf den Song „Lecker“, Teil seines Anfang November erscheinenden Soloalbums „Zunge“. Das ganze Video soll offenbar am Freitag um 17 Uhr erscheinen, so wird es auf dem Instagram-Post angekündigt.

Was man sieht: Till Lindemann trägt Rot und zeigt ziemlich viel Zunge. Er liegt in roter Bettwäsche im Bett, dann folgen Szenen auf der vollgepackten Tanzfläche eines Clubs, Lindemann, umringt von lauter nackten Frauen, tanzt mit einem Bären, züngelt in die Runde, auch mit dem Bären, dem er mit einem Glas zu trinken gibt. Wieder die Bettszene: Lindemann scheint aus einem Albtraum zu erwachen. Am Ende sitzt er in einem Flugzeug, die Stewardess kommt mit dem Getränkewagen vorbei.

Auf der Webseite Genios.com findet sich bereits der Text des Songs: „Ja, das ist gut, ja, das ist fein. Es könnte gar nicht fetter sein. Ja, das ist gut, ja, das ist fein. Es reibe sich mit der Lotion ein.“



Der Refrain: „Ich lutsch das auf, ich leck das ab/Ich sag das weg, die ganze Nacht/Ich lutsch das auf, ich leck das weg/Leck-leck-lecker, leck-leck-lecker“

Und zum Schluss: „Ein großes Herz in breiter Brust/Die Seele unter weiten Falten/Schon als Kind hab ich’s gewusstI/Ich brauch‘ etwas zum Festhalten“



Till Lindemanns Soloalbum „Zunge“ erscheint im Eigenverlag am 3. November.