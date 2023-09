Schon als letzte Woche Till Lindemanns Single „Zunge“ erschien, samt einem kontrovers diskutierten Videoclip, konnte ein Detail ins Auge stechen: Bei Streaming-Anbietern wie Spotify, die normalerweise unten im Kleingedruckten auch die Plattenfirma angeben, fehlte ein prominenter Name in der Plattenindustrie: Universal Music. Die größte und mächtigste Plattenfirma der Welt. Eigentlich langjährige Gefährtin von Rammstein.

Schon die ersten Rammstein-Platten „Herzeleid“ (1995), „Sehnsucht“ (1997) und „Mutter“ (2001) erschienen beim Berliner Label Motor, das von Universal gekauft wurde. Seitdem erscheint alles von Rammstein und auch vieles solo von Till Lindemann bei Universal. Aber nicht so „Zunge“. Weder die Single noch das Album, das am 3. November erscheinen soll. Auf der Rammstein-Website ist es schon vorbestellbar: als CD für 18 Euro oder auf Vinyl für 35 Euro. Oder in der limitierten Fanbox für 60 Euro.

Till Lindemann und Universal Music: Kleine Beziehungspause mit „Zunge“?

Wie kommt es nun zum Bruch? Hintergrund sind, wie Universal Music der Berliner Zeitung in einem Statement offiziell bestätigt, die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen Till Lindemann, die mittlerweile eingestellt wurden. Deshalb hätten, so die Plattenfirma, „Till Lindemann und Universal Music [...] im August 2023 gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit für das für Herbst 2023 geplante Soloalbum auszusetzen.“

Doch warum hat man das Album nicht einfach zurückgehalten, bis die Ermittlungen beendet sind? Tatsächlich war in Insiderkreisen im Sommer zu hören, dass man mit der Veröffentlichung von Lindemanns Soloalbum angesichts der Ermittlungen noch warte. Aber es gab offenbar einen drängenden Faktor: Lindemanns geplante Solotour, die am 8. November in Leipzig starten soll.

Auf die Tournee nimmt auch das Universal-Statement Bezug: „Damit das Album rechtzeitig vor Beginn der für November 2023 geplanten Konzerttour erscheinen kann, haben Till Lindemann und Universal Music einvernehmlich entschieden, dass Till Lindemann dieses Album ohne Universal Music veröffentlichen kann.“ Wichtiges Wort sicherlich: einvernehmlich. Denn als Universal im Sommer für den Re-Release des „Sehnsucht“-Albums die Werbemaßnahmen einstellte, konnte das von außen schon als Vertrauensbruch gedeutet werden.



Aber für die Zukunft hält man sich zurzeit noch alles offen in dem Statement: „Über künftige Veröffentlichungen werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam informieren“, so Universal Music.