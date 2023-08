Das Ukrainian Freedom Orchestra spielt in Berlin – und Chialo und Steinmeier kommen

Am 24. August feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag, auch wenn die erste offizielle Unabhängigkeitsfeier am 16. Juli 1991 stattgefunden hat, als das Land noch Teil der Sowjetunion war. In der Ukraine ist der 24. August ein Nationalfeiertag, in Berlin wird er vor allem seit dem Krieg groß begangen. Dieses Jahr steht ein Konzert des Ukrainian Freedom Orchestras, des Ukrainischen Freiheitsorchesters, im Zentrum, es trägt seinen politischen Anspruch schon im Namen. Das Konzert findet im Schlossgarten Schönhausen statt und trifft auf höchste Beachtung und Solidarität, insofern als nicht nur der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev ein Grußwort spricht, sondern auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Berliner Kultursenator Joe Chialo.

Das 74-köpfige Orchester besteht aus geflüchteten Musikerinnen und Musikern aus der Ukraine, aber auch aus ukrainischen Mitgliedern europäischer Orchester, wie der Kiewer Nationaloper, dem Wiener Tonkünstler-Orchester, dem Belgischen Nationalorchester und der Staatskapelle Berlin. Unter ihnen ist der ukrainische Violinist Valeriy Sokolov, Gewinner des George-Enescu-Musikwettbewerbs in Bukarest.

Die ukrainische First Lady unterstützt das Orchester

Zu den Initiatorinnen zählt die kanadisch-ukrainische Dirigentin Keri-Lynn Wilson, die bei den Opus Klassik 2020 Awards als Dirigentin des Jahres nominiert wurde. Sie leitet das Orchester. Es wird zudem von der New Yorker Metropolitan Opera und der Polnischen Nationaloper unterstützt und steht unter der Schirmherrschaft der First Lady der Ukraine Olena Selenska. Das ukrainische Ministerium für Kultur und Informationspolitik hat den männlichen Musikern die Befreiung vom Militärdienst während der Tournee ermöglicht.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Am Donnerstag folgt auf Verdis Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“, die 1862 im St. Petersburger Bolschoi-Theater uraufgeführt wurde, das Zweite Violinkonzert des ukrainischen Komponisten Yevhen Stankovych. Bei Beethovens 9. Sinfonie singt ein Chor die „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller auf Ukrainisch. Das Konzert findet im Rahmen des Berliner Kultursommerfestivals statt.



Das Konzert findet am 24.8. auf der Kastellanswiese im Schlossgarten Schönhausen statt, Einlass ab 18.15 Uhr, Beginn 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.