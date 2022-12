Unmögliche Prinzessin: Das Jahr, in dem Kylie Minogue zu weit ging

Seitdem die Beatles aufhörten, sich zu rasieren, gehören Stil- und andere Brüche zu den verschiedenen Verlaufsformen einer Musikkarriere. David Bowie und später Madonna machten eine Art daraus, sich praktisch mit jeder Platte neu zu erfinden. Andere wie die Rolling Stones oder auch U2 schlitterten schon mit vergleichsweise bescheidenen Richtungsänderungen ins Konjunkturtief. Popfans sind da ziemlich unberechenbar.

Vor 25 Jahren trug sich eine künstlerische Neubesinnung zu, die man heute zu den gewagtesten und bemerkenswertesten der jüngeren Popgeschichte zählen kann – auch oder vielleicht gerade, weil sie kommerziell ein kolossaler Fehlschlag war. Kylie Minogue jedenfalls hatte nicht weniger als die Platte ihres Lebens aufgenommen. „Impossible Princess“ sollte das Werk heißen und die australische Sängerin und Schauspielerin endgültig so positionieren, wie sie ihre zahlreichen prominenten Bewunderer von Prince bis Michael Hutchence damals längst schon sahen: als dem Teeniepop entwachsene, reife und reflektierte Musikerin. In einem Interview, das der Autor dieses Textes am 30. August 1997, zehn Tage vor der geplanten Veröffentlichung von „Impossible Princess“, mit ihr in London führen durfte, sagte sie: „Ich begebe mich auf ein Terrain, das du nicht betrittst, wenn du nicht sehr mit dir im Reinen bist.“

Es ist nicht so, dass die Welt unvorbereitet gewesen wäre. Ihr blütenreines Mädchen-von-nebenan-Image – in den späten 80er-Jahren aus einer Rolle in der Daily Soap „Neighbours“ übergangslos in eine europaweit bestaunte Pop-Persona überführt – hatte Kylie Minogue bereits 1990 mit dem östrogengeladenen Stomper „Better The Devil You Know“ abgestreift. Im Video dazu trug sie nicht viel mehr als silberne Hotpants, die heute im Kunstmuseum von Melbourne zu besichtigen sind. 1994 gelang ihr mit der dunkel-funkelnden Single „Confide In Me“ ein Hit in den amerikanischen College- und Alternative-Charts.

„I Should Be So Lucky“ als Spoken-Word-Performance

Noch ein Jahr später schließlich engagierte Nick Cave die zierliche Blondine als Duett-Partnerin und Video-Wasserleiche für die Mörderballade „Where The Wild Roses Grow“ – die zentralen Zeilen „I kissed her goodbye, said ,All beauty must die‘“ konnte, wer will, schon damals als Abschied von Kylie Minogues bisherigem musikalischem Sein werten. Kurz darauf lud sie ebenfalls Nick Cave zu einem Poetry-Event in der Royal Albert Hall, wo sie ihren bis dato Signature-Hit „I Should Be So Lucky“ in einer später in den Feuilletons gefeierten Spoken-Word-Performance zum Besten gab. Sie sei bis dahin nie im Feuilleton gewesen, so sagte sie in erwähntem Interview. Und dass ihr das wehgetan habe.

29 Jahre alt war sie damals, höchste Zeit für eine Zäsur, wie sie fand. Und dafür müsste sie auch gar nicht ihre Vergangenheit verraten. Schließlich seien die Fans, die mit ihr aufgewachsen seien, jetzt auch viel weiter, reifer, erwachsener. „Wissen Sie“, sagte sie, „ich bin jedes Mal bewegt, wenn mich jemand anspricht und erzählt, er oder sie sei mit mir groß geworden, auch deshalb, weil es mir ja umgekehrt genauso geht – wir sind gemeinsam groß geworden.“ Und jetzt schaue man eben weiter.

Womöglich schaute sie jedoch zu weit. So enthielt die Platte keine offensichtliche Hitsingle, und sie warf dann auch keine ab. In der deutschen Version ihrer Best-of-Sammlung „Ultimate Kylie“ von 2004 findet man nicht einen Song von „Impossible Princess“, in der britischen immerhin das fantastische, vom früheren Soft-Cell-Mann Dave Ball mitverfasste „Breathe“, das sich heute so anhört wie die Blaupause zu Madonnas ein Jahr später erschienenem, karriererettendem Album „Ray of Light“.

Aber auch mit dem Rest der Platte, die dieser Tage zum 25. Jubiläum in einer liebevoll editierten, extrem schmucken Vinyl-Version in den Plattenläden steht, lohnt ein Wiederhören absolut. Schon der Opener, der von einem absteigenden Moll-Piano getriebene Drum-&-Bass-Track „Too Far“, verstört so sehr, wie er mitreißt: „Too many, too much, too hard, help me, this time I went too far“, singt sie da, möglicherweise bereits die irritierten Reaktionen ihrer Fans vorausahnend. Gleich danach folgt das keltisch angehauchte „Cowboy Style“, mit dem sie mühelos die Brücke schlägt zwischen gälischer Folk-Romantik und der britischen Rave-Kultur. Und dann ist da noch „Some Kind Of Bliss“, das heute nicht deplatziert wäre auf einem Sampler mit den Perlen des 90er-Jahre-Indiepop, was kein Wunder ist: Co-Autoren sind James Dean Bradfield und Sean Moore von den Manic Street Preachers, denen man kein Unrecht antut, wenn man sagt: Im Katalog ihrer Band sind nicht allzu viele Songs, die an diesen heranreichen.

Trance, Triphop, Britpop

Und so geht es weiter auf einer Platte, die wie nichts klingt, was man zuvor und auch danach je von Kylie Minogue gehört hat. Trance, Triphop, Britpop verspinnen sich zu einem herrlichen Hörabenteuer; und wann hatte Kylie Minogue, diese hochdekorierte, inzwischen von der seligen Queen geadelte Botschafterin der Freude je wieder das Begehr geäußert, „to know the limit of torture and pain“, wie in „Dreams“, dem finalen Song des Albums?

Fast rechtfertigend und natürlich ahnend, dass das alles schiefgehen könnte, diktierte sie dem Autor noch die Sätze „This is what I want!“ und „This is what I feel!“ in den Block. Und dass man Montag in einer Woche herausfinden werde, wie die Sache ausgeht. Was sie nicht ahnte: Schon am Montag in der folgenden Woche war die Welt nicht mehr dieselbe und ein Pop-Album, das von einer „unmöglichen Prinzessin“ erzählt, das letzte, was die Welt haben wollte.

Die wirkliche Prinzessin

Einen Tag später nämlich, am 31. August 1997, starb Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris. Und dies warf alles über den Haufen. Die Veröffentlichung wurde erst mal auf Eis gelegt, die lange vorbereitete PR-Kampagne gestoppt. Alle bereits gepressten Exemplare des Albums wurden vernichtet, und alle, die mit dem Star im Vorfeld der geplanten Veröffentlichung gesprochen hatten, angehalten, ihr Material in die Tonne zu treten (was der Autor, jetzt darf er es gestehen, nicht befolgte – er hatte lange Zeit genug damit zu tun, sich darüber zu ärgern, am Vorabend des schicksalsträchtigsten Wochenendes in Englands jüngerer Geschichte gerade noch das letzte Flugzeug raus aus London erwischt zu haben).

Das Album wurde schließlich ein halbes Jahr später unter dem Titel „Kylie Minogue“ veröffentlicht, ohne jede PR. Wenn irgendwas, dann gab es Verwirrung, weil bereits ihr vorheriges Album von 1994 den gleichen Namen trug. Ansonsten fiel es überhaupt nicht auf. Es gab keine Kritiken, keine Titelgeschichten in Pop- oder Style-Magazinen, keinen Auftritt in „Wetten, dass..?“, nichts. Die Luft war einfach draußen. Auch die Single, man wählte „Some Kind Of Bliss“, versendete sich, weil Elton Johns „Candle In The Wind 1997“ alles plattmachte. Alles versendete sich. Es war ein Jammer.

Und Kylie Minogue? Nahm es mit professioneller Fassung und in der Folge „Spinning Around“ und „Can’t Get You Out Of My Head“ auf und tat auch sonst so, als wäre nichts gewesen. Dem Autor, der das Glück hatte, sie um die Jahrtausendwende noch einmal zu treffen, sagte sie immerhin, sie fühle sich noch immer wohl mit „Impossible Princess“. Und sie würde es nicht tun, wenn sie die Platte nie gemacht hätte.

Kylie Minogue: Impossible Princess. Limited Edition Marble Vinyl. BMG Rights Management