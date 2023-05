Danger Dan: „Über die Grenzen der Kunstfreiheit sollte man nicht mit einem Rapper reden“

Danger Dan kommt gerade vom Optiker. Am 2. und 3. Juni wird er im Rahmen seines vierzigsten Geburtstags die größten Solo-Konzerte seiner bisherigen Karriere spielen. Da muss alles sitzen, auch die Kontaktlinse. Die beiden Shows in der Wuhlheide sollen Danger Dans zweijährigen Triumphzug durch die renommiertesten Konzerthäuser der Republik krönen, parallel zur Geburtstagsparty erscheint ein im Berliner Admiralspalast aufgenommenes Live-Album. Von langer Hand geplant war all das nicht: Im Corona-Lockdown hatte Danger Dan aus Langeweile ein paar Lieder auf einem Keyboard komponiert. Er versah sie mit komödiantisch-politischen Texten und traf einen Nerv. Was war da passiert?