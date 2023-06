Kreuzberger Nächte sind kalt: Die Rapperin Wa22ermann und ihr Bienennest Berlin

Wa22ermann ist heiser, wirkt ein bisschen abgekämpft. Seit ein paar Wochen schon reist sie von Festival zu Festival. Auf Gastspiele in Köln, Augsburg und Hannover folgt am Samstag ein Auftritt beim „Stadt ohne Meer“-Festival in Gießen; bis dahin muss die Stimme gesund gepflegt werden. Aufregend, das alles, besonders vor dem Hintergrund, dass Wa22ermann (sprich: Wassermann) bis vor kurzem kaum die Berliner Tarifzone A verlassen hat und plötzlich im Zeitraffer die ganze Restrepublik kennenlernt. Der bislang schmale Katalog veröffentlichter Songs hat ihr Leben radikal verändert; und das ziemlich unverhofft.