Vergangene Zukunft – was wusste Johnny Marr?

Johnny Marr (l.) von The Smiths bei einem Auftritt 2006 in Manchester, zusammen mit seinem gerade verstorbenen Kollegen Andy Rourke

Johnny Marr (l.) von The Smiths bei einem Auftritt 2006 in Manchester, zusammen mit seinem gerade verstorbenen Kollegen Andy Rourke Steve Parsons/dpa

Vor gut zehn Jahren erschien „The Messenger“, das erste Solo-Album des früheren The-Smiths-Gitarristen Johnny Marr. Dessen früherer Bandkollege Andy Rourke ist kürzlich gestorben. Und so spülte mir nicht etwa das Jubiläum, sondern purer Zufall nur das Album nun wieder einmal in die Playlist. Ich staunte nicht schlecht. Was der Musiker aus Manchester da sang, war wirklich prophetisch.

Gut, dass das mit seiner Heimat Großbritannien und seiner Heimat Europa schwierig werden könnte, war auch 2013 schon abzusehen, drei Jahre vor dem Brexit. Und doch schwingt bei „European me“, seiner damaligen Ode an den Kontinent, für heutige Hörer etwas Melancholisches mit: Etwa, wenn Marr singt, er habe hier immer einen Ort, an den er zurückkehren könne („But I've still got a place to go“). Ob das für einen britischen Staatsbürger rechtlich pauschal so noch haltbar ist?

Ein Hauch von TikTok

Lässt sich die Prophetie hier allenfalls als Mahnung zwischen den Zeilen erahnen, setzt Marr wie ein Nostradamus mit Notenblatt an anderer Stelle bereits treffsicher Schlagworte, die ihre Relevanz erst Jahre später erhielten: „Lockdown“ zum Beispiel heißt ein ganzer Song, der schon mit einer Warnung beginnt („Look out, everyone“). „Lockdown“, damals bloß ein Wort, heute ein Fanal: In den YouTube-Kommentarspalten lässt sich nachlesen, wie Nutzer das Stück 2020 in ihre „Quarantäne-Playlist“ aufnehmen wollten. Die Corona-Pandemie, heute mit den Begriffsspielereien Reinhart Kosellecks schon wieder „gegenwärtige Vergangenheit“, war damals noch „zukünftige Gegenwart“ und im Sound des Boulevards ließe sich fragen: „Was wusste Marr?“

Nichts vermutlich, denn sonst hätte er damals in die heute schon wieder „vergangene Zukunft“ (noch einmal Koselleck) investiert – genauer in die Social-Media-Anwendung TikTok, die Marr dann drei Jahre vor ihrer Gründung ebenfalls bereits gekannt haben müsste. Im Song „The Crack-up“ kommt das Wörtchen immer wieder vor, umgeben von Begriffen, die zu einer App, bei der Nutzer kurze Clips aufnehmen und mit visuellen Effekten bearbeiten können, nur zu gut passen: Da ist von „make up“ die Rede, von „glamour“ und von Maskerade („disguise“). Und einmal heißt es „TikTok, full stop“, „Punkt“ also. Den hat ja nun erstmals ein US-Bundesstaat gesetzt, indem er die chinesische App verboten hat.

Alles nur ein Fiebertraum?

Ob Marr wirklich „TikTok“ singt oder nicht vielmehr „Tick-Tock“ oder gar „Tic-Tac“, wie die Herausgeber der zahlreichen im Internet kursierenden Texteditionen behaupten, ist dabei zweitrangig – dass die akustische Ebene von Songtexten völlig ausreicht, weiß man ja spätestens seit den geheimen Rückwärtsbotschaften diverser Metal-Bands!

Auf seinem letzten Album, erschienen 2022, singt Marr übrigens von aufziehenden Stürmen, Regen und Blitzen. Trübe Aussichten also? Mitnichten – das Werk heißt diesmal eben nicht „The Messenger“, Botschafter, sondern „Fever Dreams Pt. 1–4“: Alles nur ein wilder Fiebertraum also.