Verliebt in Vinyl: Die Ausstellung „Broken Music Vol. 2“ feiert die Schallplatte

„Treffen sich Björk, Yoko Ono und John Cage in einem West-Berliner Plattenladen“ könnte der Beginn eines nerdigen Musik-Witzes sein. Aber es gab ihn wirklich diesen Laden, in dem alle drei vorbeischauten, wenn auch nicht gleichzeitig, leider, das wär’s ja gewesen! Jedenfalls: „Gelbe Musik“ hieß dieser Plattenladen in der Wilmersdorfer Schaperstraße, der im Grunde sehr viel mehr als ein Plattenladen war von 1981 bis 2014: Ursula Block, die Chefin hinter dem Tresen, schuf mit Gelbe Musik einen Galerie-Space für Sound-Enthusiasten mit Hang zum Experimentellen, an der Avantgarde-Schnittstelle von Bildender Kunst und Musik.

Insofern: Sehr stimmig, sehr berlinisch, dass einem das Gelb von Gelbe Musik direkt entgegenleuchtet, wenn man im Hamburger Bahnhof den ersten Raum der Ausstellung „Broken Music Vol. 2“ betritt, einer Multimedia-Schau, die (wie schon der Untertitel verrät) „70 Jahre Schallplatten und Soundarbeiten von Künstler:innen“ feiert, auf stattlichen 2500 Quadratmetern in den gerade erst durch den Bund und das Land Berlin für den Hamburger Bahnhof geretteten Rieckhallen.

1998 komponierte der Berliner Hans Peter Kuhn eine „gelbe Musik“ eigens für die Ladengalerie von Ursula Block. Eine 4-Kanal-Sound-Installation, die einem nun entgegenklackt, wenn man die Ausstellung betritt. Derweil bannt eine menschhohe Fotografie (von Gerhard Kassner) den Blick, die an Edward Hoppers ikonisches, nachtschwärmendes „Nighthawks“-Gemälde erinnert, aber Blocks Laden zeigt, wobei das Fenster damals von Kuhn, als Teil seiner Intervention, mit gelber Folie beklebt wurde. Hier im Hamburger Bahnhof knallt einem dieses Gelb aus der Fotografie via Lichtkasten-Technik effektvoll entgegen. Gelb, so schrieb einst Wassily Kandinsky sinngemäß, sei die große Beunruhigende, also Anti-Wohlfühlige unter den Farben. Quasi das farbliche Äquivalent zu den Störgeräuschen, zum Noise.

Andy Warhol bis Jeff Koons

„Broken Music Vol. 2“ bezieht sich im Titel auf „Broken Music“, eine 1989 von Ursula Block in der DAAD-Galerie in der Schöneberger Kurfürstenstraße kuratierte Ausstellung. Aber auch dieses Update, diese Volume 2 hat es nun in sich: Sagenhafte 700 Schallplatten (ein Zehntel davon lässt sich via Audioguide auch anhören) gibt es in zehn Kapiteln zu bestaunen – nicht chronologisch, sondern in Themenblöcken. Von Andy Warhols „Electric Silk“-Cover für Diana Ross bis zu Jeff Koons „Artpop“-Cover für Lady Gaga, das Botticellis „Venus“ ins Cyberspace-Zeitalter überführt, garniert mit koonsknallpinken Gaga-Lettern.

Die Schallplatte und ihre Verpackung, so viel wird klar, war und ist eben auch ein visuelles Gestaltungsobjekt, das bildende Künstler fasziniert. Und anders als im Digitalen, etwa bei Spotify oder im iTunes Store, wo Cover auf Briefmarkengröße schrumpfen, kommen sie im Original-Vinylformat auch mit ihren Details zur Geltung. Überhaupt: Die Vinylscheibe als dieses paradoxe Faszinosum, das den eigentlich ja körperlosen Klang dann doch in Form von Plastik erfahrbar macht. Plastik, das sich auch in Plastiken transformieren lässt, wie der Berliner Künstler Piotr Nathan in der Ausstellung beweist mit seiner zu einer Schallspirale aufgeschlitzten Schallplatte („Ein unglaublich langweiliges Stück“) und mit seinen Schall-Schneeflocken.

Seekrank auf dem Schiffsdeck

Es sind dann auch die Skulpturen und Installationen, die „Broken Music Vol. 2“ besonders eindrucksvoll machen, während einen die 700 Plattencover, wenn man sie nicht eh schon kennt, mangels Erklär-Texten etwas alleine lassen. Wirklich den Boden unter den Füßen entreißt einem die „Große Raum-Wiege“ (1980) von Bernhard Leitner, der einem mittels eines Sieben-Minuten-Loop-Sounds, die wiegenhaft wogen, der Illusion naheführt, seekrank auf einem Schiffsdeck zu straucheln.

Hypnose-Gefahr besteht beim bläulich-fluoreszierenden Pigment auf planeten- bis augenartigen Schleifpapierscheiben, hinter die von der Berliner Künstlerin Christina Kubisch unauffällig Lautsprecher installiert wurden, die dräuenden Ambient aerosolgleich in den Raum entlassen. In Zeiten des Krieges noch mal anders hört man die Klanginstallation der Berliner Turner-Preisträgerin, die die Töne kriegsversehrter Instrumente auf sechs Kanälen zu „The Last Post“ zusammensetzt, einem Hornsignal, das traditionell zur Heimkehr aus der Schlacht aufruft.

Callas-Hologramm im Dusterkeller

Auch nicht verpassen sollte man die im Keller der Rieckhallen etwas versteckte HD-Video-Installation „Opera QM“ von Dominique Gonzales-Foerster. Aber nicht erschrecken! Hologrammgleich erscheint im Dusterkeller nämlich plötzlich Gonzales-Foerster, gekleidet in roter Robe als ältere Maria Callas – aber synchronisiert mit der Stimme der ganz jungen Callas, in Opernarien, etwa aus „La Traviata“.

Ein Must-do für die Mutigen sind die vier Technics-Plattenspieler einer erneuerten Version von Carsten Nicolais „bausatz noto ∞“ (1998/2015): Aus Dutzenden Vinylscheiben, deren verschiedene Farben für diverse Frequenzbereiche stehen, kann man vier Stück gleichzeitig auflegen und deren Sounds palimpsesthaft übereinanderschichten. So wird man selbst zum DJ-Klangkreateur.

Die Klänge, sie liegen flüchtig in den Ohren der Hörenden. Die Platte hält sie permanent in Form. Und anders als Orangensaft, bleiben die besten LPs schmackhaft und geschmackvoll, auch noch lange, nachdem sie nicht mehr frischgepresst sind.

„Broken Music Vol. 2“ – Hamburger Bahnhof, 17.12.-14.5.2023, Eröffnung: Freitag, 16.12., 20 Uhr