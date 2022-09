Der Berliner DJ Gabriel Tichauer, 49, ist im Corona-Lockdown 2020 in Ghana gestrandet. Zurück nach Berlin, wo alle am Meckern sind, will er nicht mehr.

Warum der DJ Gabriel Tichauer lieber in Ghana lebt als in Berlin

An seinem linken Mittelfinger trägt Gabriel Tichauer den goldenen Siegelring seiner jüdischen Familie. Ums rechte Handgelenk spannt sich ein Armreif aus schwarzem Kuhknochen. Wir sind verabredet zum späten Mittagssushi bei Kuchi in der Kantstraße 2. Tichauers liebster Sushi-Laden der Stadt. Wie zum Beweis packt er einen Zeitungsartikel vom Berliner Kurier aus dem Jahr 2000 aus. Der Artikel handelt davon, wie ein gewisser „Brother G“ (Tichauers DJ-Name damals) sich auf seinen Auftritt bei der Loveparade vorbereitet. Auf den Fotos sieht man einen 22 Jahre jüngeren Tichauer – mal mit Glitzercowboyhut, mal an seinem Technics-Keyboard, mal an seinen DJ-Plattentellern und, ja, einmal exakt hier bei Kuchi: „Ein bisschen Sushi muss sein“, steht in der Bildunterschrift. Und: „Bei seinem Lieblings-Japaner tankt der DJ Eiweiß-Kraft aus rohem Fisch.“

Tourist in der eigenen Stadt

Der 49-jährige Gabriel Tichauer ist dem Laden gewissermaßen treu geblieben – der Stadt Berlin, wo er geboren und aufgewachsen ist, hingegen nicht. Gerade ist er nur ein paar Tage hier, um seine Familie in Charlottenburg zu sehen. Doch seit März 2020 lebt er in Ghana. Während des ersten Corona-Lockdowns ist er dort gestrandet. Er hatte einen DJ-Gig (inzwischen als „DJ San Gabriel“) bei einem Festival an der Atlantikküste Ghanas. Zurück nach Berlin will er nicht. „Ich fühle mich heute wie ein Tourist in meiner eigenen Stadt“, sagt er und stützt die Ellenbogen auf die rote Tischdecke. „Aber ich hatte mich schon vor Ghana von Berlin entfremdet.“ In seiner ruhigen Stimme liegt kein Groll. Aber ernst scheint es ihm trotzdem zu sein.

Tichauer ist in West-Berlin geboren. In den Neunziger- und Nullerjahren hat er sich einen Namen als House-DJ, Booker und Veranstalter gemacht. Weggefährten von damals beschreiben ihn als „ruhigen, chilligen Dude, der nie Stress suchte“. Im Sage-Club und im Kings Club legte er auf. Im Weekend und im Café Moskau und im Tape Club. Später auch im Cookies und im Soho-House, wo er Resident-DJ war. Die Neunziger waren für ihn die beste Zeit in Berlin, wie er sagt. Vor allem: als Wessi den Osten Berlins für sich zu entdecken, wo bald legendäre Technoclubs wie Tresor und E-Werk aufmachten. „Du bist in Mitte durch ein Loch gestiegen und kamst in einer Caipirinha-Bar raus.“ Techno war ein großer Abenteuerspielplatz. „Inzwischen ist Berlin nur noch eine Stadt von Events“, sagt Tichauer, „und völlig durchkommerzialisiert. Auch die, die sich für Underground halten, Kit Kat Club zum Beispiel, sind doch völlig uniform.“

Wenn man Tichauer eine Weile lang zuhört, merkt man aber, dass die Gründe dafür, dass er genug von Berlin hat, tiefer liegen: „Ich will auf keinen Fall zurück zu den Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern“, sagt er. „Diese Atmosphäre finde ich giftig. 2015, mit der Ankunft der syrischen Flüchtlinge, wurde die Ausländerfeindlichkeit offensichtlich: AfD, Pegida und so. Als Jude macht mich das auch fertig, wenn gegen Muslime gewettert wird. Für mich war Deutschland immer schon ausländerfeindlich und antisemitisch. Vor ein paar Jahren noch geschah das aber versteckter.“

DJ San Gabriel. Privat

Die Schnapsidee reift zur Lebensentscheidung

Der Kuchi-Kellner will die Bestellung aufnehmen. Vor lauter Sprechen über Berlin haben wir es ganz versäumt, in der Karte zu blättern. „Habt ihr noch Best Friend’s Rolls?“, fragt Tichauer den Kellner hoffnungsvoll. „Und Kuchi Mix?“ Haben sie, na klar. Tichauer kennt den Laden halt wie seine Hemdtasche. Also nehmen wir das. Tichauer erzählt von seinem Garten in Accra, der Hauptstadt Ghanas, seiner neuen Heimat. Auberginen und Koriander baut er dort an. Minze, Mangos und Papayas. Durch den Garten streunen Tichauers Katzen. Und auch Tyla, sein Hund.

Berlin wird als Stadt der Freiheit gefeiert. Aber Tichauer hat seine Freiheit gefunden, indem er Berlin verließ. Seit er erwachsen ist, war er ein Kosmopolit. Seine DJ-Gigs führten ihn von Miami bis nach Burkina Faso. So lange an einem Ort wie nun seit über zwei Jahren in Ghana war er nie, seitdem er 18 ist, sagt er. Rückblickend war es ein großer Moment, als Tichauer sich im März 2020 dazu entschied, seinen gebuchten Rückflug nach Berlin zu verpassen. Am Anfang stand der fixe Gedanke, dass er ja in Berlin eh nicht auflegen kann im Lockdown. Das machte die 31 Grad in Ghana noch mal attraktiver. Doch dann reifte die Schnapsidee, einfach zu bleiben, zu einer Lebensentscheidung.

„In Berlin wissen die Leute nicht, wie gut es ihnen geht“

Inzwischen kann Tichauer in Ghana auch wieder als DJ auflegen: von nigerianischen Afrobeats bis zu südafrikanischem Amapiano. Seine 5000 Schallplatten hat er sich von Berlin nach Accra schippern lassen. Zudem betreibt er ein kleines Hotel (mit Pizzeria) in Accra: The Florence. Und eine kleine Modelinie namens Asafo. Der Name bezieht sich auf ein altes Kriegervolk. Ganz schön martialisch für einen, der so sanftmütig wirkt wie Tichauer. Ein Hemd mit grafischem, gewellten Druck aus seiner eigenen Linie trägt Tichauer auch bei unserem Mittagessen. Es ist inspiriert durch den traditionellen Kente-Stoff Ghanas. Früher nur für Königsgewänder bestimmt, doch heute auch alltagstauglich. „In Europa und den USA wird ja viel über kulturelle Aneignung diskutiert“, sagt Tichauer – und dann, wie um sich zu verteidigen: „Das ist in Ghana kein Thema. Wenn ein Weißer ghanaische Stoffe trägt, freuen sich die Ghanaer, dass man ihre Kultur feiert.“ Auch die Polizei habe ihn schon angehalten, um die Stoffe zu loben. Oha.

„Warum ich geblieben bin?“, fragt Tichauer, um selbst darauf zu antworten: „Es gibt in Ghana ein ganz anderes Lebensgefühl, eine andere Mentalität. Menschlichkeit. Hier in Berlin wissen die Leute nicht, wie gut es ihnen geht. Alle sind am Meckern. In Ghana konzentriert man sich auf das, was wirklich zählt.“ Dann meckert er selbst ein bisschen: über Leute, die keine größeren Probleme zu haben scheinen als dass sie nicht mehr das N-Wort oder Z-Schnitzel sagen dürften. „Ich mag nirgendwo leben“, sagt er, „wo meine schwarzen Freunde dumm angemacht werden. Mein Freundin kommt aus Togo, und sie spürt das auch hier in Berlin. Dann lebe ich lieber an einem Ort, wo ich in der Minderheit bin – aber niemand mich damit stresst.“

DJ San Gabriel während eines Auftritts. Privat

„Die Leute in Berlin sind krass gereizt“

Psychisch geht es ihm nun viel besser als noch vor ein paar Jahren: „Die Leute hier in Berlin sind richtig krass gereizt, auch im Straßenverkehr. In Ghana ist man entspannt. Da muss nicht sofort auf jede E-Mail reagiert werden. Vielleicht wartet man auch mal eine Woche auf den Handwerker, aber das ist es mir wert.“ Wir müssen keine Woche warten: Der Kellner serviert Best Friend’s Rolls und Kuchi Mix. Und obwohl es Tichauers Lieblingsessen ist, sagt er: „Mensch, ich vermisse Ghana.“ Dann fasst er kurz mit der linken Hand an den ghanaischen Kuhknochen-Armreif. In seinen Augen blitzt eine Wehmut auf, die sich wohl erst legt, wenn er die Minze und die Mangos in seinem Garten wiedersieht.