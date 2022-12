Warum hat Spice Girl Mel C wirklich beim Silvesterkonzert in Polen abgesagt?

Melanie Jayne Chisholm, besser bekannt als Sporty Spice oder Mel C, wird an Silvester nun doch nicht in Polen auftreten. Die Umstände geben Rätsel auf.

Die Spice Girls mit Mel C in der Mitte

Sie waren und sind das große popkulturelle Phänomen der 1990er: die Spice Girls. Eine Girlband mit Riot-Grrrl-Attitüde, aber auch dem Willen, Superstars im Mainstream-Pop zu werden. Und das gelang ihnen fulminant: Ihre Single „Wannabe“ hüpfte im Juli 1996 auf Platz eins der Charts, nicht nur in England und in Deutschland, sondern auch in den USA. Die sehenswerte Arte-Doku „Spice Girls: Girl Power erobert die Welt“ arbeitet aktuell sehr gut heraus, wie eine gecastete Band sehr schnell ihren eigenen Willen durchsetzte – und sich dabei auch von mächtigen Männern nicht aufhalten ließ.

Man sollte dies wohl im Hinterkopf haben, wenn man nun auf die Absage von Spice Girl Mel C beim Silvesterkonzert in Polen blickt. Nur wenige Tage vor dem Konzert lässt Mel C die Veranstalter, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Polen, auflaufen. Ihre Begründung bei Twitter: „Im Licht einiger Sachverhalte, auf die man mich aufmerksam gemacht hat und die nicht mit den Communitys, die ich unterstütze, zusammenpassen, tut es mir Leid, dass ich nun doch nicht wie geplant beim Silvesterkonzert in Polen auftreten kann.“

Obwohl Mel C etwas diffus bleibt, meinten viele doch rasch zu wissen, worauf sie hinauswollte: Ihre Absage sei ein Statement gegen die queerfeindliche Politik in Polen. Zumal sich Mel C immer wieder sehr queerfreundlich geäußert hat und zum Beispiel 2019 beim Christopher Street Day in Berlin vor dem Brandenburger Tor auftrat. In Teilen der queeren Twitter-Community wird Mel C nach ihrer Absage jetzt als Heldin gefeiert.

Es bleiben jedoch Fragen offen: Welche (für sie) neuen Informationen haben Mel C quasi last minute dazu bewogen, abzusagen, wo die rechtskonservative PiS-Regierung in Polen doch seit 2015 und seit 2019 verschärft einen queerfeindlichen Kurs fährt? Hätte sie ihren Auftritt nicht auch nutzen können, um Queers in Polen Mut zuzusprechen? Und da Mel C von Communitys im Plural sprach: Geht es ihr möglicherweise auch um Frauen und das faktische Abtreibungsverbot in Polen?

Kritik kommt auf Twitter auch: Etwa, dass Mel C 2018 noch in Sankt Petersburg aufgetreten sei, im queerfeindlichen Russland, das zu diesem Zeitpunkt auch schon die ukrainische Krim besetzt hatte. Auch in Dubai, wo Homosexualität mit dem Tod bestraft werden kann, trat Mel C 2018 noch auf. Gut möglich, dass sie inzwischen ihre Konzerte politischer denkt. Dann wäre es allerdings besser, sie würde klare Kante zeigen. Sie will doch wohl kein „Wannabe“ sein.