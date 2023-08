Wem gehört der Country? Die Frage tat sich schon 2019 ganz besonders prominent auf: Da wurde Lil Nas X mit seinem Megahit „Old Town Road“ nachträglich von den US-Country-Charts disqualifiziert. Offizielle Begründung: Der Song sei nicht Country genug. Vielleicht hätte man das auch früher merken können? Was jedoch viele hinter den Kulissen witterten: Ein schwarzer (und wie sich später herausstellte) zudem schwuler Sänger in den Country-Charts, das hat womöglich vielen Country-Fans nicht in den Kram gepasst.

Schon lange haftet dem Country das ultrakonservative, republikanische Image an. Wann immer sich Country-Stars progressiver positionierten, mussten sie fürchten, von den relevanten Country-Radiosendern boykottiert zu werden. Wie etwa die Dixie Chicks, die sich gegen George W. Bush und dessen Irak-Invasion aussprachen. In den letzten Jahren haben es, auch über Social Media und vorbei an den Radio-Gatekeepern, einige jüngere Country-Musiker mit liberalem Anstrich zu einigem Erfolg gepackt, etwa Kacey Musgraves, die eine Regenbogen-Hymne sang, und auch Orville Peck, der queere Mann mit der Fetisch-Maske.

Aber die ganz Großen lassen lieber die Finger von allzu viel Demokraten-Nähe: Dolly Parton sagte 2017 in einem Interview mit dem ihr eigenen Humor allenfalls, ihre Mama sei Demokratin und ihr Papa Republikaner – was sie selbst zu einer Hypokratin, also einer Heuchlerin mache.



Oliver Anthonys „Rich Men North of Richmond“, der kürzlich in den US-Charts auf die 1 sprang, ist ein populistisches Meckern auf „die da oben“: aufs Establishment in Washington D.C. – schnell bekam er dafür Beifall von Donald Trump und vielen anderen Republikanern. Anthony konterte unterdessen: Es sei lästig, wenn Politiker so tun, „als wären wir Kumpel und als würden wir denselben Kampf führen“. Politisch stehe er „ziemlich genau in der Mitte“.

Allerdings schimpft Anthony in seinem Song nicht nur auf „die da oben“, sondern sozusagen auch auf „die da unten“: auf (in seinen Augen) faule, dicke Sozialhilfe-Empfänger. Es klingt zwischen den Zeilen wie ein Plädoyer zum Abbau des Sozialstaats. Das wäre dann doch wieder republikanisch. Weniger Sozialstaat, weniger Steuern und am Ende haben die fleißigen Leute mehr Geld übrig, um CDs zu kaufen. Auch zu Demokraten-Dollars sagt Anthony dann offenbar nicht Nein.