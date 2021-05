Berlin - Eins der überraschendsten Hybridalben der laufenden Saison kommt von dem 24-jährigen Sänger Mustafa aus Toronto. Überraschend meint zum einen die Musik, die auf sehr unerwartete Weise zarten Gitarrenfolk und Elektronik mischt; zum anderen jedoch auch den Kontext. Mustafa erzählt von den lebensgefährlichen Zuständen, der Kriminalität und Gewalt im prekären Viertel Regent Park, wo er aufgewachsen ist. Aber anders als die HipHop-Tracks aus diesen Krisengebieten verpackt er sie in Zartheit und Wärme – Folk from the Hood, wenn man will.

Einflüsse von HipHop und Folk