Wie das Ensemble The Present die Grenzen zwischen Alt, Neu, E und U überspringt

Der Name ist Programm. Wenn sich ein Vokalensemble The Present nennt, dann geht es ihm nicht um die Ausleuchtung musikgeschichtlicher Epochen oder Kulturräume. Die Auftritte der Berliner Gruppe, ob bei den Schwetzinger Festspielen oder zuletzt im Spreepark Berlin, überraschen mit wilden stilistischen Mischungen, fantasievollen und verstörenden Arrangements und Performance-Anteilen.

Die Mitglieder kommen aus allen möglichen Richtungen, haben Alte und Neue Musik gesungen, stehen auf der Opernbühne, geben Liederabende oder haben schon lange Ensembleerfahrung – und zeigen einen Einsatz und eine Energie, die nicht alltäglich sind. Im Zentrum stehen nicht Komponisten oder Komponistinnen – auch wenn die Göttinger Händel-Festspiele mit einem wunderbar überdrehten, geistreich arrangierten Programm namens „Händel im Affekt“ bereichert wurden –, sondern „Inhalte“, wie die Website sagt.

Zuletzt war es ein dreiteiliges Projekt zusammen mit der Neuköllner Oper und dem Titel „The Present rettet die Welt“, in dem „Trauer, Training und Triumph“ angesichts des Klimawandels versprochen werden. An drei verschiedenen Orten in Berlin erklang nahezu jede denkbare Musik: Brahms und John Cage, Beethoven und Bobby McFerrin, Bach und Helene Fischer, ob im Original oder in Bearbeitung, akustisch oder verstärkt, a cappella oder begleitet von den kuriosesten Klangerzeugern.

Solch wilde, bizarre, aber immer auch lustige Mischung verdankt ihre Entstehung erstaunlicherweise dem vokalen Kernrepertoire: Nach einer Uraufführung mit vier Frauenstimmen bei den Schwetzinger Festspielen 2017 saßen die dafür engagierten Sängerinnen in der Kneipe und träumten von den achtstimmigen Bach-Motetten – eine Idee, der die Intendantin Heike Hoffmann, vor 20 Jahren Leiterin der Berliner Biennale für Neue Musik, sofort für das Jahr 2019 zustimmte, auch dem Plan, zeitgenössische Musik hinzuzunehmen. Diese Aufführung von Bachs Motetten und Luciano Berios „A-Ronne“ wurde zum gefeierten Gründungskonzert von The Present, das künstlerisch von den Sängerinnen Hanna Herfurtner, Amélie Saadia und Olivia Stahn geleitet wird.

Gefragt nach der Kombination von Alt und Neu erzählt Herfurtner von einem „Urerlebnis“, der instrumentalen Aufführung von Karlheinz Stockhausens „Tierkreis“ im Wechsel mit tonartlich anschließenden Madrigalen durch ein Vokalensemble: „Man konnte nicht sagen, wo das eine aufhört und das andere anfängt“ – Musik als ein großer, zeitenübergreifender Zusammenhang, der die im Studium verinnerlichten Trennungen zwischen Alter Musik, Klassik und Moderne aufhebt.

Die Programme entstehen assoziativ, es gebe zuweilen Aufträge oder eigene Ideen, und dann, sagt Stahn, „spinnen wir“. Dabei können die Spinnfäden durchaus nicht nur an Inhalten ansetzen, sondern auch an einzelnen Stücken, um die herum sich ein Inhalt kristallisiert.

Für die erste, vor wenigen Tagen erschienene CD des Ensembles wurden die Psalmen und geistlichen Konzerte der Mailänder Nonne Chiara Margarita Cozzolani zum Ausgangspunkt. The Present arrangierte die Stücke zu einer Marienvesper mit den üblichen Vesperpsalmen „Dixit Dominus“, „Laetatus sum“ und „Laudate pueri“ in prachtvoller und kontrastreicher Achtstimmigkeit mit virtuosen Solo-Einlagen. Geringstimmige Konzerte bilden wie in Monteverdis Marienvesper einen innigen Ausdrucksgegensatz.

Schwangerschaft, Geburt und Elternwerdung

The Present brechen darüber hinaus die frühbarocke Musiksprache Cozzolanis mit zeitgenössischer Musik für Stimmen und Elektronik. Hildegard Westerkamps „Breaking News“ und „Moments of Laughter“ mit ihren Herzschlägen und Kinderstimmen, ihrem Saugen und Blubbern erden das fromme Singen: Hier geht es um Schwangerschaft, Geburt und Elternwerdung – die CD heißt auch konkret „Ex Utero“. Ruhig bis meditativ wirken dagegen die zauberhaft schönen Stücke von Catherine Lamb und Michèle Bokanowski – echte Entdeckungen in einem Programm, das Stahn als ihr „seriösestes“ bezeichnet.

Das Ensemble studiert solche Werke ohne musikalische Leitung ein – die Frauen an der Spitze brauchen daher Sängerinnen und Sänger, die derlei für sich vorbereiten können, die kleinteiligen Programme auswendig lernen und auch den Performance-Anteil leisten wollen. Wer nur effizient Geld machen will, ist hier falsch – das Einstudieren dauert seine Zeit, aber führt zu einer vitalen musikalischen Gruppendynamik, die man den Aufführungen anmerkt. Daher ist der Besetzungspool eher klein. Aber das schweißt auch zusammen: Ein Motiv für die Gründung des Ensembles war das Bedürfnis nach Heimat in einem Berufsalltag, der von einem Projekt zum nächsten in ständig wechselnden Gruppen führt.



Ein Jahr nach der Gründung 2019 brach die Pandemie aus. Auch The Present wurden Auftritte abgesagt, aber dafür hatten Herfurtner, Saadia und Stahn Zeit, Projekte zu entwickeln und sich zu organisieren und zu definieren.

Der Name ist Programm. The Present spiegelt nicht nur unsere musikalische Gegenwart in der Gleichzeitigkeit von Alt und Neu, von E und U. Es ist das Anliegen des Ensembles, „Stellung zu beziehen in einer Zeit, in der es überall brennt“, wie Herfurtner sagt, „und das führt einen aus dem Klassikbetrieb heraus“. Aber bevor es zu ernst wird, erzählt Saadia, hat dann wieder eine von ihnen eine auf den ersten Blick unmögliche Idee, „wie Chili auf der Schokolade“ – und dann bekommt das Programm bei allem Inhalt und aller Haltung einen lustigen Dreh.



The Present: Ex Utero mit Lee Santana, Juliane Laake, Mira Lange. col legno (1 CD)