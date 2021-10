Berlin - Etwas ungläubig frage ich die Security: „Ich kann meine Maske also weglassen?“ Die junge Frau am Einlass nickt. „Ist ja 2G heute und Sie haben den Nachweis, alle haben den“, sagt sie. „Und wenn was wäre, melden wir uns.“

Ich stehe auf dem Gelände der Kulturbrauerei. Es ist der letzte Abend der dreitägigen Berliner Musikwirtschaftskonferenz Most Wanted: Music. Im Frannz-Club, im Kessel- und Maschinenhaus treten Musiker und Musikerinnen auf. Es ist ein Showcase für alle Booker, Manager und Pressereferenten. Die große Gelegenheit für junge Künstler, entdeckt zu werden. Und natürlich brauchen diese die besten Bedingungen, um ihr Potenzial zu entfalten. So, wie es in einer Zeit ohne Corona-Infektionen wäre.

Roland Owsnitzki Fama M’Boup und Anna-Lucia Rupp (r.) nennen sich Olicía.

Doch die versuchte Normalität will irgendwie nicht gelingen. Im Kesselhaus stehen die Gäste bei dem Duo Olicía im weiten Abstand voneinander, selten wird eine Hüfte gekreist – obwohl die vom Jazz inspirierte Loop-Musik, die Anna-Lucia Rupp und Fama M’Boup mit elektronischen Geräten verstärken, ganz hinreißend ist. Bei der britisch-deutschen Songwriterin Sobi wirkt hingegen das Maschinenhaus voll – aber nur, weil die Gäste sich nicht an den Bühnenrand getrauen. Sie verweilen ganz dicht beieinander, manche ziehen ihre Maske sogar wieder auf. Tanzen? Nein. Starren? Ja. Immerhin leuchten ihre Augen dabei.

2G? Hell yeah!

Es haben noch nicht viele Veranstalter auf das 2G-Model umgestellt, bei Most Wanted: Music gab es Events wie die „Listen To Berlin Awards“, die auch mit 3G angesetzt waren. Es klingt nach viel Aufwand. Verwirrung und Unsicherheit schwingen bei mir mit. Sollte ich mich trotz allem vielleicht lieber testen lassen?

„Es waren alle geimpft oder genesen“, sagt ein Freund später. „Mach dir keine Gedanken.“ Als ich dann den Auftritt von Barabás Lőrinc erlebe, verfliegen meine trüben Gedanken, so sehr nimmt der ungarische Jazz-Trompeter mit seinem Spiel gefangen. Er hat nur eine Hand, aber er bedient hervorragend das Blasinstrument, nebenbei Laptop und Keyboard. So, als hätte er zwei Hände. So, als würden alle im Raum feiern. 2G? Hell yeah!

Vermutlich muss man wie Lőrinc eine Situation einfach annehmen und das Beste daraus machen. Irgendwann wird es dann normal oder zumindest eine neue Normalität erlangen. Für mich war es der erste 2G-Abend. Ich bin gespannt, wie die nächsten werden. Und von jenen, die ganz ohne Gs auskommen, träume ich weiter.