Wie Kent Nagano und das DSO versuchen, Mahlers Sechster neuen Sinn abzugewinnen

Es muss einem schon etwas einfallen, wenn man mit konsenssprengender Musik in Zeiten umgeht, in denen die Konsenssprengung Konsens ist.

Seine sechste Symphonie werde „Rätsel aufgeben, an die sich nur eine Generation heranwagen darf, die meine ersten fünf in sich aufgenommen und verdaut hat“, sagte Gustav Mahler. Vielleicht ist mittlerweile dieses Selbstbild das Schwierigste an dem Werk und an der Musik Mahlers: Der Künstler spricht zu späteren Generationen, denen die Verdauung des Gesamtwerks auferlegt wird, auf dass sie sich an das große Rätsel heranwagen dürfen. Was man davon haben könnte, darüber schweigt der Demiurg, es werden keine Preise ausgelobt.

Spätere Generationen haben Ersten Weltkrieg und Völkermord aus diesen 1906 uraufgeführten Rätseln herausgelesen – wohl weil man so viel unheilvolle und zwanghafte Marschmusik hört. Am Freitag saß man in der Philharmonie und wurde sich keinerlei Rätselhaftigkeit bewusst, sondern eher eines seltsamen Aus-der-Zeit-gefallen-Seins. Kent Nagano dirigierte das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, und was an dieser Interpretation zunächst auffällt, ist dichte Vermittlung, das zuweilen übereifrige Phrasieren in großen Bögen samt Überspielen von Übergängen. Es mag als Streben nach klarer Form verständlich sein, gerät aber in Konflikt mit dem, was Mahler veranstaltet, um dem großen Bogen Spannung zu verleihen: seine hintergründige Instrumentation und seine expressiv gedehnte Harmonik. All das ist zwar zu hören, das DSO spielt es mustergültig transparent. Aber Nagano saugt die darin liegenden Widerstände ab zugunsten des Ganzen.

Nagano ist indes ein zu sensibler Interpret, als dass man hier grobschlächtig einen „Fehler“ ankreiden wollte. Indem Nagano den Widerstand des Details gegen die große Perspektive weitgehend ausmerzt, befragt er die Musik in einem neuen Kontext. Erwarb sich Mahlers Musik früher Feindschaft durch ihre schrankenlos individualistische Geste, durch ihre konsenssprengende Ausdruckskraft, so muss in einer Zeit, in der schrankenlose Individualität und konsenssprengendes Verhalten – von neu gedachten Geschlechtsidentitäten bis zum asozialen Rohstoffverbrauch von Millionären – normal geworden sind, die Originalität dieser Musik anderswo gesucht werden.

Raserei und Form

Aber findet Nagano dabei wirklich etwas? Die Konstruktion von Mahlers Musik erweist sich immer wieder als von eher rhetorischer als kombinatorischer Natur. Die Polyphonie kann noch so klar dargestellt werden wie hier, die großen Momente wie die Herdenglocken-Episoden oder die sanften Ekstasen des Andantes entstehen durch Eingriffe, nicht durch Konsequenz. Auch die Viersätzigkeit garantiert keine klassische Konfliktlösung – die Ausdehnung und die von Nagano forcierte Raserei des Finales sind auch Ausdruck der Verzweiflung über eine Form, die nicht hält, was sie einst versprach: alles zu einem guten Ende zu bringen.