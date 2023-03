Wundertütigkeit im Sound: Charlotte Brandi und ihr Album „An den Alptraum“

„Es ist ja immer die Frage: Mache ich etwas reißerischer, damit es eine fettere Story gibt, oder bleibt man bei den Fakten, bleibt damit sicherer bei sich und ist integer“, sagt Charlotte Brandi in ihrem engen Proberaum in einem Souterrain in Kreuzberg. Verhängte Fenster, trotzdem hell. Wie natürlich ihre Musik, wie ihr zweites, just erschienenes Soloalbum, das tolle Art-Pop-Großwerk „An den Alptraum“, bei dem sich Chanson und Weird-Pop, Aldous Harding und Hildegard Knef und zudem New Wave begegnen; und eben auch Choral und Jodler. Die Texte traumsatt und metaphernreich, die Melodien komplex eingängig bis brillant windschief. Dazu wohldosierte, experimentelle Wundertütigkeit im Sound. Aus dem Geheimnis erst entstehe Poesie, sagt Brandi.

Die reißerische Variante der Geschichte dieses Albums ist eigentlich nur so reißerisch, weil man etwas Vergleichbares meist nur in umgekehrter Besetzung kennt. Bei „An den Alptraum“ haben nämlich exklusiv weiblich gelesene Personen mitgearbeitet. Das ist in einem Musikbusiness, in dem Cis-Männer unausgesprochen oft Alben ohne Mitwirkung von FLINTA* machen, in der Tat eine Schlagzeile. Vielleicht sogar ein Manifest. Eine Erfahrung, die gemacht werden musste und die nicht männlich gelesene Menschen vielleicht öfter machen sollten. Weil es eingespielte Spiele gibt, die mit Macht zu tun haben, mit Rollenmustern.

Schließlich hat Brandi in ihrer langen Karriere oft genug mit Männern gearbeitet – erste Aufmerksamkeit in der Indie-Szene gewann sie mit dem Berliner Duo Me and My Drummer, das in den Zehnerjahren einen ins Große schwebenden Dream-Pop entwarf, aber nie so richtig abhob. Ihre erste deutschsprachige Solo-EP erschien 2020, nach einem englischsprachigen Debüt-Album, und wurde auch eines Duetts mit Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow wegen weithin beachtet, sie spielte mit Danger Dan und an Theatern und sie probt zurzeit mit Igor Levit.

Beweglich: die Berliner Musikerin Charlotte Brandi Helen Sobiralski

„Ich habe es Männern recht machen wollen, auf ihre Wünsche reagiert, einfach, damit der Typ sich ein bisschen besser fühlt“, erzählt Brandi von früheren Studio-Erfahrungen. Die Überlegung lag also nahe, ein Experiment zu wagen. „Im Patriarchat gab es immer viele frauenfreie Räume für Männer. Ob im Dampfbad, auf dem Piratenschiff, im Senat, beim Fußball im Verein, in der Moschee. Ich habe mich gefragt: Wieso eigentlich? Und ich habe an eigener Haut erfahren: Man ist einfach viel konzentrierter, zumindest, wenn man hetero ist. Ich war viel konzentrierter nur von weiblich gelesenen Menschen umgeben. Ich war nicht abgelenkt durch erotische Vibes im Raum, ich bin effektiver, wenn ich nicht verknallt bin. Es gibt viele frauenfreie Räume, weil: Die Typen können so viel konzentrierter arbeiten und kommen zu was.“ Neun Songs in drei Studiotagen, ein Team, dessen Mitglieder in ihren Fähigkeiten ineinandergriffen, perfekt organisiert wie eine Schiffscrew im Sturm. Flache Hierarchie, aber mit Brandi als unhinterfragter Kapitänin, natürlich.

Nun gilt heterozentrierte Effizienz nicht als radikales feministisches Konzept, und tatsächlich umtreibt es die Musikerin, ob ihr Feminismus, nun – genügt. Aber natürlich reicht er weiter, vor allem ist das Album nicht einfach ein feministisches Statement, das zufällig Musik ist. Es ist ein feministisches Album, weil es sich damit beschäftigt, was Frau-Sein bedeutet. Es ist ein feministisches Album, weil es sich Ängsten stellt und gegen den gesellschaftlichen Dauerwettbewerb und gleich noch ein paar Fragen, wie ein Feminismus sein kann, den eine weiße Cis-Frau mit deutschem Pass entwirft und der doch alle mitnehmen, für alle kämpfen will. Also, wie Brandi sagt: ein Gesprächsangebot.

Will sehr achtsam sein: die Berliner Musikerin Charlotte Brandi Helen Sobiralski

„Als Mensch hab ich Angst vorm Tod, als Frau hab ich Angst vorm Dominiertwerden, vorm Vernichtetwerden, vorm Angegriffenwerden, vorm Lächerlichgemachtwerden, vorm Nichternstgenommenwerden“, sagt Brandi. „Mein persönlicher Alptraum ist, dass ich einen Partner habe, der mit mir Kinder zeugt, auf die ich aufpasse, während der auf Tour fährt, trinkt und flirtet. Ein Alptraum, festgenagelt zu sein, während ein anderer das Leben lebt, das man selbst führen will. Und diese Ängste machen mich unklug. Immer, wenn eine Angst anfängt, meine Handlungen zu leiten, werden diese Handlungen wesentlich unintelligenter, als wenn ich keine Angst hätte.“

Der Track „Die letzte Brücke“ beschreibt ein solches Szenario. Da lässt der schöne Lukas lange auf die nächste Nachricht warten – doch als er endlich ja sagt, verfolgen Träume eines ungelebten Lebens. An anderer Stelle geht es, in einem stillen Moment in all der Pop-Grandezza, um Todesangst. Und um das Verlieren und Durchhalten, in einem berückenden Duett mit Die-Heiterkeit-Kopf Stella Sommer.

Diesem Zustand der Angst, der ihrer Meinung nach erlernt sei, sage ich den Kampf an, sagt Brandi. „Das hat viel mit Selbstermächtigung zu tun.“ Den Kampf nimmt sie auf dem Cover mit einem Schwert auf, ganz archaisch. Angedacht war anfangs sogar ein Posieren mit Ritterrüstung. Ein glänzender Suit ist es stattdessen geworden. Geschuldet ist die Ästhetik auch Brandis Faible für das Mittelalter. Identifiziert hat sie sich dabei immer mit dem streunenden Ritter, nie mit der wartenden Königin.

Das Cover von Charlotte Brandis Langspielplatte „An den Alptraum“ Annika Weertz/Listen Records

Und auch nicht mit der naheliegenden Rächerin Kriemhild im Nibelungenlied: „Daran sehe ich auch“, sagt Brandi, „dass ich gar nicht so ein Hardliner bin, was Feminismus angeht, denn selbst wenn irgendwo mal aus Versehen irgendwo eine krasse Frau drin war, so eine Brunhilde oder so – wenn die Geschichte mir nicht gefällt, dann nützt auch keine starke Frau was. Das ist auch was, was mich bei diesem Album freut, denn: Der Feminismus ist behandelt, aber wenn die Musik unter den Tisch fallen würde, fände ich das auch frustrierend. So ist das eine nice Kombination, vielleicht ein Trojanisches Pferd, um auch Musik wieder an den Menschen zu bringen.“

Wäre der Musik-ohne-Männer-Feminismus die fette Story, ist die Geschichte zwischen den Zeilen vielleicht diese: Es gibt einen tollen Zwillingstrack auf dem Album, „Der Ekel“, der eröffnet und schließt das Album und fasst die allgegenwärtige Misogynie gegenüber im Kulturbetrieb sichtbaren Frauen in einen gregorianischen Choral. „Moment - wie macht man denn Choral“, war die Frage unten im Probekeller. Und die Antwort ist ein Lachen: „Mehrstimmiger Choral, das kann ich einfach. Ich kann einfach Musik, im Rest bin ich so – geht so. Ich bin ein sehr unperfektes Wesen und versuche, gegen den inneren Cringe anzuschreiben und Musik zu machen, die würdevoller ist als meine Person.“ Integer, diese feministische Art-Pop-Diva.

Charlotte Brandi: An den Alptraum. Listenrecords 2023