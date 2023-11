Unter dem Namen „Till Lindemann“ statt wie bisher einfach „Lindemann“ und auf seinem eigenen Plattenlabel und nicht beim langjährigen Partner Universal gibt der Sänger der Berliner Band Rammstein sein Comeback. Das Album enthält 11 Songs, von denen fast die Hälfte bereits als Vorab-Singles das Licht der Welt erblickt hatten.



Schon das Cover gibt den Ton an: Darauf ist Lindemanns verbranntes – oder zerfetztes – Gesicht zu sehen, die Augen geschlossen, oder vielleicht doch nicht? Wie der kleine Bruder von Clive Barkers „Hellraiser“-Pinhead, ein Beschwörer von Engeln und Dämonen, gefangen zwischen Vergnügen und Schmerz.

Lindemanns sportliche Vergangenheit in ihrer ganzen Pracht

Der gleichnamige Song „Zunge“, den wir vor ein paar Monaten rezensiert haben (wenige Tage, nachdem die Berliner Staatsanwaltschaft verkündet hatte, die Ermittlungen gegen Lindemann einzustellen), ist der Eröffnungstrack des Albums. Als nächstes folgt „Sport frei“ (benannt nach dem ostdeutschen Sportlergruß), eine etwas zynische Ode an den Läufer oder Crossfitter, der bereits schweißgebadet ist, während der Zuhörer wahrscheinlich gerade die erste Zigarette des Tages raucht. Dies ist auch musikalisch der wohl rammsteineskeste Song des ganzen Albums.

Im Videoclip zum Song, der im Olympiastadion Berlin gedreht wurde, sieht man Lindemann mit Ketten um den Hals, wie er sich abmüht, eine mit Gewichten vollgepackte Langhantel zu tragen. Ist das etwa eine selbstreflektierende Rückblende für Lindemann, der in den 70er-Jahren selbst internationaler Wettkampfschwimmer in der DDR war und später zugab, dass er nie so richtig dabei war?

Mit „Altes Fleisch“ nimmt die Sache eine perverse Wendung. „Ich schau dich an, es schaudert mich / Denn was ich seh, ist widerlich / Alles an dir ekelhaft / Du hast dich total abgeschafft“, singt Lindemann, und Sekunden später entfacht die schwarz gekleidete Menge ein Erdbeben auf der Tanzfläche eines Spät-90er-Industrial-Clubs.

Mit dem nächsten Song, der unschuldigen (keine Schimpfwörter, keine offensichtlichen Hinweise auf sexuelle Handlungen) Ballade „Übers Meer“, wird das Tempo gedrosselt, und Lindemanns stimmliche Fähigkeiten kommen voll zur Geltung. Dieses Tempo behält es auch mehr oder weniger für den (zumindest für mich) mittelmäßigen Teil des Albums bei. Ich kann mir vorstellen, dass „Du hast kein Herz“ auch Rammstein-Fans ansprechen wird, vor allem die Fans der letzten Alben, und wahrscheinlich ganz oben auf der Setlist von Lindemanns bevorstehender Solo-Tournee stehen wird, die am 8. November in seiner Geburtsstadt Leipzig beginnt.

Langsame Melodien, explizite Texte und die notwendigen Filler

Hoffentlich ist das bei „Tanzlehrerin“ nicht der Fall, einer an Flamenco erinnernden langsamen Gitarrennummer mit Zeilen wie „Ich hab den Schwanz wieder drin in meiner Tanzlehrerin“, die wie ein Insider-Witz klingt, der es versehentlich auf das Album geschafft hat. Der nächste Song „Nass“ wurde als eine der Singles ausgewählt, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden – das Video und der Text können durchaus im Lichte der Ereignisse der letzten Monate gesehen werden. Musikalisch ein durchschnittliches, düsteres Lied, auf das man allerdings hätte verzichten können. „Alles für die Kinder“ hat das Potenzial, die Fans zu spalten, vor allem wenn man es als Gegenstück zu dem alten, umstrittenen Lindemann-Song „Ich hasse Kinder“ sieht. Ist dies ein ebenso humorvoller Versuch Lindemanns, sich mit denen zu versöhnen, die sich damals beleidigt fühlten? Gähn!

„Schweiss“ und „Lecker“ wurden ebenfalls als Singles ausgekoppelt, und sie sorgen dafür, dass das Tempo gegen Ende des Albums wieder anzieht. Ersteres erinnert stark an Rammstein-Hymnen aus der „Mutter“-Zeit, während Lindemann in „Lecker“ noch einmal seine verspielt-freche Seite offenbart.



Das Beste hat sich der Rammstein-Frontmann aber für den Schluss aufgehoben: „Selbst verliebt“ besteht hauptsächlich aus leisem Klavier und Gesang. Selbstironie, aber auch Selbstvertrauen sind hier zu hören, sowohl im Text als auch in der Musik, als ob Lindemann sagen würde: Das ist mein Talent, das ich zur Schau stelle, und es braucht kaum eine Melodie, um es zu erhöhen – wie das entscheidende Tor in der Verlängerung eines Fußballspiels, das hier für Erleichterung und einen passenden Abschluss sorgt.

Zum Schluss ... Malle-Schlager

Ein Abschluss? Ach was! Lindemanns Zauberhut hat noch ein Kaninchen in sich, und zwar ein verstecktes Lied. Nicht irgendeinen Song, sondern einen Drei-Minuten-Malle-Schlager von der Sorte, der einen dazu bringt, im Wohnzimmer eine Polonaise zu starten und nonstop „Ich rödel, rödel, rödel, ich rödel den ganzen Tag“ zu singen, selbst wenn man auf solche Musik eigentlich nicht steht.



Alles in allem ist „Zunge“ wie eine Achterbahn, die langsam anfängt, bevor sie einen zum Kotzen bringt – und dann wieder langsamer wird, bevor man schreiend um den Ausstieg bettelt. Es ist kein Meisterwerk, hat aber viele brillante Momente. Und genau wie eine Achterbahn ist auch Till Lindemanns neuestes Werk nicht für jedermann geeignet.

Till Lindemann: Zunge Till Lindemann, 2023



